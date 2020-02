Nils Thiemann wird Landesmeister

Zu den badischen U-15-Meisterschaften reiste Nils Thiemann vom 1. Budo-Club Schwetzingen bis nach Waldshut, wo er allerdings sofort seine Betriebstemperatur erreichte.

In seiner Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm hatte es Thiemann in der Vorrunde mit drei Widersachern zu tun, die er kräftesparend vorzeitig besiegte. Das gleiche wiederholte er im anschließenden Halbfinale.

Joris Schleer aus Freiburg hieß im Finale sein Gegner. Beide boten bestes Judo auf Augenhöhe. Da sich keiner der beiden Kämpfer in der regulären Kampfzeit einen Vorteil verschaffte, musste die Entscheidung im „Golden Score“ fallen. Hier gelang Nils Thiemann unter Aufbietung der letzten Kraftreserven die entscheidende Wertung, die ihm verdientermaßen den Titel einbrachte. Sein Weg ist allerdings noch nicht zu Ende, denn in vier Wochen treffen sich die Besten zu den süddeutschen Meisterschaften in Heilbronn. ako

