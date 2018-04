Anzeige

Die Luft ist raus

In der Frauen-Badenliga kassierte Vizemeister TTC Ketsch im letzten Saisonspiel eine 6:8-Niederlage gegen den TV St. Georgen. „Eine Niederlage, die niemanden sehr stört, die Luft war einfach raus“, kommentierte Kathrin Thome als Zuschauerin. Sie hofft nach langwieriger Erkrankung bei den Relegationsspielen am ersten Mai-Wochenende endlich wieder zum Schläger greifen zu können. Im Doppel verloren Melanie Berger/Jasmina Simon gegen Natalie und Anne-Kathrin Obergfell mit 0:3. Jessica Reinbold/Lisa Prautzsch überraschten mit einem 3:0 gegen Jasmin Kaufmann/Yvonne Scherer. In den Einzeln war vorher klar, dass es Lisa Prautzsch nach der langen Verletzungspause schwer haben würde. Sie verlor auch alle drei Einzel, so dass Simon und Berger wie gewohnt unter Druck waren. Sie mussten sich jedoch beide gegen Kaufmann geschlagen geben, und daher war die Partie nicht mehr zu gewinnen. Im Spitzeneinzel siegte Berger 11:7, 8:11, 8:11, 11:9 und 11:4 gegen Natalie Obergfell und beendete sie Saison mit einer großartigen Bilanz von 38:6-Siegen. Simon weist 26:8 auf. „Nun heißt es, sich erholen und Kräfte sammeln, um die nötige Spannung für das Verbandspokalfinale und die Relegation zu erlangen,“ sagte Kathrin Thome. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.04.2018