Noch einmal die 6000 knacken

Eine vorgezogene Bescherung möchte Sportkegel-Bundesligist Frei Holz Plankstadt seinen treuen Fans schon am ersten Adventswochenende zukommen lassen. Im dritten Heimspiel in Folge – zugleich das letzte des Jahres – am Samstag (16 Uhr, Mehrzweckhalle) wollen die „Plänkschder Jungs“ noch einmal die 6000 Kegel übertreffen. Bei der Topleistung gegen Kuhardt gelang das vorzüglich, so dass Trainer Boris Butzbach rundum zufrieden war.

Und eine ähnliche Leistung möchte er gerne wiedersehen. Neustadt hat bei Weitem nicht die Qualität von Kuhardt. Mit erst vier Punkten ist der Neuling schon ziemlich abgeschlagen. Die überraschende Heimniederlage gegen Ettlingen hat die Situation verschärft, so dass eigentlich nur noch Siege weiterhelfen. Deshalb ist Frei Holz auch gewarnt. Kapitän Andreas Tippl möchte von einer klaren Sache nichts wissen, spielen doch vermeintliche Außenseiter manchmal urplötzlich groß auf. Plankstadt hat jedoch nach der starken Vorrunde Grund genug, selbstbewusst aufzutreten. „Die Form der letzten beiden Heimspiele war toll, so wollen wir auch die Partie gegen Neustadt gestalten“, meinte Jens Petri. Daniel Zirnstein freut sich ebenfalls auf den Jahresabschluss in heimischer Halle. „Wir wollen unseren Fans nochmal ein tolles Spiel zeigen und werden dafür alles geben.“ Tabellenführer VKC Eppelheim startet am Samstag um 12.30 Uhr in der Classic Arena gegen den TV Haibach in die Rückrunde, an deren Ende der erneute Gewinn des deutschen Meistertitels stehen soll. Die Topleistung bei GH/GW Sandhausen am letzten Samstag hat gezeigt, dass das Team wieder das beste der Liga ist. Und das ohne Daniel Aubelj, der voraussichtlich morgen auch fehlen wird, weil er für die Zweite eingeplant ist. Zudem kann Tobias Lacher aus beruflichen Gründen erst am Nachmittag zum Spiel der Zweiten anwesend sein. Wer in die Erste aufrücken wird, ist noch unklar.

VKC Eppelheim Favorit

Eppelheim weist den besten Heim- und Auswärtsschnitt in der Liga auf. In den letzten vier Spielen lag das Mannschaftsergebnis nie unter 6089 Kegeln, vier Akteure stehen unter den ersten Sechs der Schnittliste. Das sind mehr als eindrucksvolle Zahlen.

Haibach spielt bisher eine sehr durchwachsene Saison und ist deutlich schwächer als im Vorjahr. Auswärts gelang noch kein Punktgewinn. Der TV liegt auf Rang acht, das würde die Abstiegsrelegation bedeuten. Der Rückstand auf GH/GW Sandhausen auf dem sicheren siebten Rang beträgt bereits vier Punkte.

„Für uns zählt daheim nur ein Sieg, aber Haibach wird sich für die Rückrunde viel vorgenommen haben“, meinte Gunther Dittkuhn. Im Vorjahr gab es einen deutlichen Sieg für den VKC. mra

