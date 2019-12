„Noch mal an Schmerzgrenze gehen“

Von Maximilian Wendl

Die Gemeinde Sandhausen war am Donnerstag in dichten Nebel gehüllt. Zur Gefühlswelt der Fußballer des SV passte das trübe Wetter nicht und deswegen war es dann auch nur logisch, dass über dem „BWT-Stadion am Hardtwald“, der Heimspielstätte der Schwarz-Weißen, pünktlich zum Start der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag, 22. Dezember, gegen Holstein Kiel die Sonne durchblitzte (Spielbeginn: 13.30 Uhr).

Nach den zuletzt gezeigten Leistungen - der SV Sandhausen ist seit sieben Partien in der 2. Bundesliga ungeschlagen und holte gegen die drei Topmannschaften der Spielklasse fünf Punkte - ist die Laune blendend, bestätigt Trainer Uwe Koschinat: „Das Team hat eine innere Kraft entwickelt. Die Serie tut uns gut und wir spielen einen mitreißenden Fußball.“

Ein letztes Mal, so fordert der Übungsleiter, müssen seine Spieler die Auftritte der Vorwochen bestätigen. Geht es nach Koschinat, dann ist das Ziel gegen die Nordlichter klar: „Wir werden über die Schmerzgrenze gehen und wollen unseren Schnitt im Kalenderjahr auf 1,5 Punkte erhöhen. Gelingt uns das, dann krönen wir ein ganz tolles Jahr.“

In der Fremde stark

Die Gäste aus Kiel kommen als zweitbeste Auswärtsmannschaft in die Kurpfalz und bestechen durch eine hohe Anzahl an starken Individualisten. Nach einem Trainerwechsel - Ole Werner steht jetzt an der Seitenlinie - sieht Koschinat den Gegner in einem ruhigen Fahrwasser. In dem befindet sich seine Mannschaft aber auch. Seine Spieler hätten sich während seiner Amtszeit persönlich enorm weiterentwickelt. Sinnbildlich dafür steht zweifelsohne Angreifer Kevin Behrens, der nach seinem Wechsel von Saarbrücken nach Sandhausen zunächst mit Anlaufproblemen zu kämpfen hatte. Gemeinsam mit Aziz Bouhaddouz gehört er inzwischen zu den torgefährlichsten Sturmduos des Unterhauses.

Allerdings steht hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen: Die Einheit am Donnerstag musste der 28-Jährige aufgrund eines dicken Knöchels vorzeitig beenden. Koschinat ist aber optimistisch, dass sein Sieben-Tore-Mann rechtzeitig fit werden wird. Außerdem kämpft Tim Kister mit Wadenproblemen. Bei den Rekonvaleszenten Erik Zenga und Markus Karl gibt es derzeit keine Neuigkeiten.

Noch keine Vollzugsmeldung

Ebenso lässt die Vertragsverlängerung von Uwe Koschinat weiter auf sich warten. Der 48 Jahre alte Koblenzer befindet sich weiter in Verhandlungen mit Präsident Jürgen Machmeier. Es scheint aber nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Verantwortlichen Vollzug melden. „Wir sind auf einem tollen Weg und mir, dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca oder dem Präsidenten Jürgen Machmeier fallen momentan wohl nicht viele Gründe ein, die Zusammenarbeit nicht auszubauen. Ich denke, die Verlängerung wäre schön und logisch.“

Vorrangig kümmerten sich Kabaca und Koschinat aber erst einmal um den Winterfahrplan. Direkt nach dem Kiel-Spiel verabschiedet sich das Team in den Weihnachtsurlaub, um sich am Mittwoch, 8. Januar, wiederzutreffen. Sechs Tage später geht es ins Trainingslager nach Chiclana de la Frontera in Spanien. Dort finden insgesamt drei Testspiele statt. Das erste Pflichtspiel steht am Mittwoch, 29. Januar, in Osnabrück auf dem Plan. Vorher geht es zunächst aber noch darum, sich mit drei Punkten und einem guten Gefühl in die Pause zu verabschieden.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019