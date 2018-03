Anzeige

Wie sieht Deine mittelfristige Planung für die Zukunft aus?

Hideg: Natürlich reizt es mich auch, mal höherklassig zu spielen und es gab auch schon Möglichkeiten. Leider nicht unbedingt zum richtigen Zeitpunkt. Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter und traue mir das auch zu. Mit 21 Jahren bin ich zwar noch jung, aber natürlich denkt man da auch darüber nach, so langsam mal den nächsten Schritt zu gehen. Wann das genau sein soll, steht noch in den Sternen. Jeder der mich kennt, weiß wie sie sehr mir die HG am Herzen liegt. Es macht einfach Spaß hier zu spielen. Dementsprechend schwer würde mir ein Abschied fallen. Mein persönliches Ziel ist es erstmal, die Runde verletzungsfrei zu Ende zu bringen und so schnell wie möglich den rechnerischen Nichtabstieg klar zu machen. Danach sehen wir weiter.

Du bist als Social Media Manager eingeteilt, was machst Du da?

Hideg: Es ist ein sehr vielseitiger und essenzieller Job in unserer Mannschaft. Eine der Hauptaufgaben ist die Verwaltung der Hyänen-Insta-gram-Seite @dritte_halbzeit. Die andere ist, die Mannschaft durch die richtige Musikauswahl in Bus & Kabine bei Laune zu halten. Das kann, wie viele wissen, vor allem nach Siegen ziemlich ausarten. Zudem biete ich auf jeder Auswärtsfahrt Instagram-Workshops an, die in der Trainingswoche gebucht werden können. Hauptnutzer dieser Workshops ist übrigens „Al“ (genussgoalie41 Daniel Unser).

Dein persönlicher Ausblick auf das Spiel heute Abend.

Hideg: Rein vom Papier her kommt mit der TGS eines der Top-Teams zu uns, das nach seiner Heimklatsche vom letzten Wochenende auf Wiedergutmachungskurs ist. Ich erwarte ein ähnlich spannendes Spiel wie letztes Jahr. Hoffentlich auch mit dem selben Sieger!

Wie bereitest Du Dich auf ein Heimspiel überhaupt vor?

Hideg: Normalerweise mit ein wenig Videostudium des vergangenen Spiels, um meine eigene Fehler zu sehen und diese im nächsten Spiel bestmöglich zu vermeiden. Am Spieltag selbst gehe ich meistens nach dem Mittagessen noch eine kurze Runde laufen, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Falls möglich folgt danach ein Blick in die samstägliche Fußball-Bundesliga-Konferenz und danach geht’s ab in die Halle.

Bist Du an der Neukonzeption von Spielzügen beteiligt?

Hideg: Vor allem wir Rückraumspieler sind da schon mit eingebunden und es wird ab und zu diskutiert, was wir vielleicht verändern könnten. Hierbei geht es aber nur um Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen hat Holger Löhr klare Vorstellungen, was seine Leute zu tun haben. mj

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018