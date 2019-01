Norwegen verhindert Sauers Nachtschicht

Die ersten Sonntagsspiele im Handball sind bereits am Freitag verlegt worden – ungeachtet des Ausgangs des gestrigen Halbfinalspiels der deutschen Nationalmannschaft. Der Hauptgrund für die möglichen Verlegungen – der Finaleinzug der Deutschen – ist allerdings gestern Abend mit der Niederlage gegen Norwegen geplatzt und damit alles nicht mehr so wichtig.

Der TV Brühl hatte alle Sonntagsspiele zeitlich vorgezogen. Die TSG Eintracht Plankstadt hat ihr Badenliga-Spiel gegen Friedrichsfeld abgesagt – es wird wohl am 1. April nachgeholt. Auch die Spiele der zweiten und dritten Plankstadter Mannschaft sind laut Verein abgesetzt, was zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses aber noch nicht offiziell bestätigt war.

Die Badenliga-Partie der HSG St. Leon/Reilingen ist laut Staffelleiter Harry Sauer verlegt, das Spiel von Ligarivale HG Oftersheim/Schwetzingen II wäre bei einer Finalteilnahme der Nationalmannschaft ebenfalls gestrichen worden – jetzt wird wohl gespielt. Die HG-Frauen wären so oder so gegen Wiesloch angetreten.

Harry Sauer aus Eppelheim (Bild), als Vizepräsident Spieltechnik des badischen Verbandes zuständig, hat gestern noch einmal die Sachlage erklärt: Für die WM-Wochenendspieltage der Vor- und Hauptrunde mit deutscher Beteiligung sei schon bei der Spielplanerstellung im Dezember 2017 vom Deutschen Handball-Bund (DHB) ein Spielverbot ausgesprochen und gleichzeitig zugesichert worden, dass im Falle einer Endspielteilnahme die Spiele kostenfrei verlegt werden. Diese Entscheidung sei vom DHB-Bundesrat so getroffen worden, weil man sicher gewesen sei, dass die deutsche Mannschaft die Hauptrunde erreichen wird und man allen Handballfans die Möglichkeit geben wollte, die Spiele in den Hallen oder auch vor dem Fernseher verfolgen zu können. „Das sportliche Ziel war die Teilnahme am Halbfinale. Allerdings war man sich nicht sicher, ob das klappt. Daher die Zusage der kostenfreien Spielverlegungen.“

„Wir sind mit den zwei spielfreien Tagen einen Kompromiss mit den Landesverbänden eingegangen. Mit einem dritten spielfreien Tag wollten wir die Vereine nicht überlasten, schließlich wissen wir um die Schwierigkeiten, die ausgefallenen Spiele nachzuholen“, hatte DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober schon vorher klargestellt.

Trotzdem sei auch rechtzeitig auf die Problematik des Endspieltags hingewiesen worden: „Wir haben bereits am Montag unsere Vereine nochmals über die kostenfreie Verlegungsmöglichkeit informiert und als Vorlagefrist der Verlegung den Freitag, 17 Uhr, gewählt,“ verdeutlicht Harry Sauer. Abhängig vom Ergebnis des Halbfinales sollten dann die Verlegungen am späten Freitagabend erfolgen – oder aber nicht. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, ob alle Vereine von der Möglichkeit Gebrauch machen. Eine Absetzung von Amts wegen wird es nicht geben“, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung und ergänzte gestern am späten Abend: „Für einen WM-Titel hätte ich gerne die Spätschicht in Kauf genommen.“ Das hatte sich gegen 22 Uhr erledigt.

Karolin Fath von der Spieltechnik des Kreises Mannheim hatte noch gesagt: „Sollte unsere Nationalmannschaft das Finale erreichen, werden auf Kreisebene alle Partien ab 15 Uhr erstmal abgesetzt.“ Für den jetzt eingetretenen Fall, dass die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Rang drei antritt, gilt: „Dann werden alle Spiele, für die am Samstag der Wunsch besteht, kostenfrei umgelegt. Ich warte aber ab, ob ich eine offizielle Anfrage bekomme.“ Dabei ließ sie im Gespräch mit unserer Zeitung durchblicken, dass das Verhältnis mit manchen Vereinen, aufgrund deren Verhaltens leicht angespannt ist. Archivbild: Nix

