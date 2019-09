Null Punkte als Hypothek

Null Punkte nach fünf Spielen, das eigene Konto weist nur einen Treffer auf, hinzu kommen allerdings 28 Gegentore. Der Saisonauftakt kommt für den SV Altlußheim II, der eigentlich den Angriff in die obere Tabellenhälfte anpacken wollte, einer Ernüchterung gleich.

„Es wird immer schwieriger, die Spieler zu motivieren, da sie keine Erfolge sehen“, sagt Altlußheims Trainer Veysel Beyaz. „Ich deute immer auf die guten Phasen in den Spielen hin, um zu zeigen, was eigentlich möglich ist.“ In der Tat starten die Altlußheimer zumeist gut in die Partien und verbuchen eigene Torchancen, ehe mit den ersten Gegentreffern oftmals alle Dämme brechen. „Wir müssen über 90 Minuten disziplinierter und engagierter auftreten, und nicht nur über 30 oder 45 Minuten“, fordert Beyaz.

Erfahrung fehlt

Zugutehalten muss man dem Coach des SV Altlußheim, dass er es geschafft hat, das Team bei der Stange zu halten, Auflösungserscheinungen sind keine zu erkennen – was bei einer derartigen Durststrecke von nur zwei Siegen aus saisonübergreifend 31 Partien großen Respekt abverlangt. „Uns fehlt leider noch immer die Erfahrung. Es gibt nur wenige Spieler, die aus dem Spiel heraus Kommandos geben“, fehlt Beyaz hier die Abteilung „Leitwölfe“ in seinem Kollektiv.

Vielleicht gelingt es ja, im kommenden Spiel gegen den FC Germania Friedrichsfeld II den Bock umzustoßen. Wenngleich Beyaz vor den Mannheimern Respekt hat, sieht er auch in dieser Partie die Möglichkeit, einen Dreier einzufahren. „Ich weiß, dass jeder Gegner zu schlagen ist. Allerdings muss an diesem Tag eben alles zusammenpassen“, hofft er auf einen Sahnetag seines Teams. wy/sz

