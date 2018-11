Nur ein Erfolg hilft

Es ist wohl die letzte Chance. Wenn der VKC Eppelheim II am Samstag um 16 Uhr (Classic Arena) das Team von Rot-Weiß Sandhausen II empfängt, dann hilft im Duell Letzter gegen Vorletzter nur ein Sieg.

Sechs Niederlagen in Folge haben die Eppelheimer in die Bredouille gebracht. Bei einer weiteren Niederlage würde der Rückstand auf sechs Punkte anwachsen. Martin Wolfring soll diesmal zum Einsatz kommen und den Sieg möglich machen. Sandhausen brachte im bisherigen Saisonverlauf etwas Ungewöhnliches zustande. Das Team spielte bereits zweimal Unentschieden. Ein Remis würde dem VKC II allerdings nichts nutzen.

Die Sandhäuser sind optimistisch, haben sie doch in den beiden Vorjahren jeweils beim VKC II gewonnen. „Daran wollen wir anknüpfen“, meinte Routinier Jens Auer. Er hofft, dass die verletzten Akteure zurückkehren und kein Ersatz in der Ersten gestellt werden muss. In dieser Saison gab es noch keinen Auswärtssieg für die RW-Reserve. mra

