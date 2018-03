Nur knapp am Entscheidungsspiel vorbei

Anzeige

Strafzeit als Knackpunkt

Verärgert über den unnötigen Rückschlag waren die Eisbären im Schlussabschnitt gewillt, das Spiel nicht vollends kippen zu lassen. Doch die Steelers setzten den ECE früh unter Druck und kamen in der 44. Minute zum Ausgleich. Nun stand das Spiel auf Messers Schneide und das Momentum sprach für die Gäste. Finaler Knackpunkt der Partie sollte die 58. Minute werden. Der Puck traf in einer unübersichtlichen Situation einen Bietigheimer Spieler im Gesicht, die Schiedsrichter sahen im Schläger eines Eisbären jedoch den Verursacher, so dass diese den Rest der reguläre Spielzeit in Unterzahl überstehen mussten. Doch angesichts der bisherigen Linie und der fortgeschrittenen Spielzeit bewiesen diese wenig Fingerspitzengefühl, denn sie verhängten eine doppelte Strafe gegen die Eisbären.

Nachdem sich die Eppelheimer trotz Unterzahl in die Verlängerung retten konnte, sollte diese Entscheidung zum Verhängnis werden, da sie so mit nur drei Mann in die Overtime starten mussten. Die Überzahl spielte den Gästen in die Karten, die den sich bietenden Platz nutzen und mit einem platzierten Schuss an den Innenpfosten durch Mathias Vostarek alle Träume der Eisbären nach 62 Sekunden in der Extra-Zeit platzen ließen und sich selbst zum Meistertitel schossen. Rückblickend ist dies für die Eisbären ein bitteres Ende. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018