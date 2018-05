Nur Sekunden fehlen zum Ausgleich

Anzeige

Es gehört im Normalfall nicht zum Repertoire von Katrin Schneider, nach einer Niederlage an der Schiedsrichterleistung herumzumäkeln. Nach der äußerst knappen 23:24 (9:11)-Niederlage der Ketscher Kurpfalz-Bären in Herrenberg war die Trainerin der Ketscher Zweitliga-Handballerinnen allerdings etwas angefressen: „Heute haben wir nicht nur gegen einen starken Gegner gespielt, sondern mussten uns auch mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen auseinandersetzen.“

Sie bescheinigte dagegen ihrer Mannschaft eine gute Kampfmoral, die aber am Ende nicht belohnt wurde. „Uns haben wenige Sekunden gefehlt, um zumindest ein Unentschieden in Herrenberg zu erzielen.“

Die Zuschauer sahen ein sehr gutes Zweitligaspiel zweier ausgeglichener Mannschaften. Die Bären waren nach einem Doppelschlag von Saskia Fackel in der 22. Minute zum ersten Mal mit 7:8 in Führung gegangen. Doch zu viele vergebene Chancen ermöglichten es den Gastgeberinnen, mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause zu gehen. Leider hielt die Wurfschwäche auch in der zweiten Halbzeit zunächst an, und beim 15:11 sah es ganz danach aus, dass der Bären-Angstgegner einem ungefährdeten Erfolg entgegen steuern würde. Doch beim 19:14 in der 41. Minute kam Sabine Stockhorst zurück ins Tor, und ab diesem Zeitpunkt hatten die Schützlinge von Katrin Schneider deutlich Oberwasser.