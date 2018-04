Nur Standgas reicht nicht

Anzeige

Holger Löhr wollte eigentlich zuerst nicht viel zu der gerade abgepfiffenen Partie sagen, aber dann sprudelte es doch aus dem Trainer der HG Oftersheim /Schwetzingen heraus und er tat erst mal recht deutlich seinem Unmut kund: „Ich bin stinksauer.“ Der gefeierte Derbysieger der Vorwoche hatte gerade gegen einen der Abstiegskandidaten der 3. Liga, den TV Neuhausen/Erms, mit 25:29 (11:13) verloren.

Dabei wies der Verlauf der Partie viele Gemeinsamkeiten mit dem Nußloch-Match auf. Nach engem, wechselhaftem Verlauf (2:1, 4:6, 8:8, 8:11, 15:13, 22:21) lag der Gastgeber kurz vor Ende „nur“ mit 24:25 (57.) im Rückstand. Doch im Gegensatz zur letzten Auswärtspartie (in der die HG sogar mit 20:23 im Hintertreffen gelegen war) gelang es diesmal nicht, den Schalter umzulegen. Es lief quasi alles schief und der Versuch per offener Deckung mit Gewalt dem Umschwung erzwingen zu wollen, sorgte für das etwas deutlichere Ergebnis – nun eben für die andere Seite.

Es sei eine „Frechheit“ gewesen, was seine Jungs da dem Publikum abgeliefert hätten, war Löhr von dem Vortrag seiner Männer nicht so begeistert. „Jeder hat gemeint machen zu können, was er gerade will. Der TVN hat uns vorgemacht, wie man taktisch diszipliniert auftritt. In Nußloch hatten wie diese Attribute noch.“