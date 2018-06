Anzeige

Für eine der Jüngsten und einen der Ältesten unter den Teilnehmern aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung war das Landesturnfest in Weinheim etwas ganz Besonderes: Die elfjährige Bea Fichtner (TSG Ketsch, kleines Bild) holte Barren-Bronze bei den Gerätefinals der baden-württembergischen Meisterschaften. Und der knapp 80-jährige Erich Schuh vom TV Schwetzingen 1864 feierte sein persönliches Jubiläum: 60 Jahre aktive Teilnahme an Turnfesten.

Für Bea Fichtner verlief ihr Start etwas kurios: Weil eine Verankerung zerbrochen war, fanden die Wettkämpfe am Reck der Männer und Stufenbarren der Frauen nur per Live-Übertragung aus einer Nebenhalle statt. Die tolle Atmosphäre in der Dietrich-Bonhoeffer-Halle war dort kaum zu spüren. „Das war schon ein bisschen komisch“, befand Fichtner, die auch die Fahne für das Mannheimer Leistungszentrum hochhielt.

„Es war dumm, dass ich mich beim Abgang gesetzt habe“, wusste die Elfjährige nicht so recht, ob sie sich über das klar verpasste Gold ärgern, oder über die Medaille freuen sollte, entschied sich dann aber für die Freude.