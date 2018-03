Odiase prügelt Arriaga krankenhausreif

Anzeige

Doch zunächst einmal ging es ums Wesentliche – um Fußball. Auf dem schwer zu bespielbaren Rasen fanden die Gäste deutlich besser ins Spiel, sie gingen in der 13. Minute in Führung, als Daniel Graf einen Freistoß in den 16-Meter-Raum flankte und Maximilian Reuter per Kopf zum 1:0 vollendete.

Schon neun Minuten später glichen die St. Ilgener aus. Benjamin Niedermeyer wurde nach einem Ballverlust der Ketscher Defensive freigespielt und schoss das 1:1. Danach waren es erneut die Gäste, die sich zahlreiche weitere Chancen erarbeiteten – allerdings ohne zählbares Resultat.

Kurz vor der Halbzeit fiel doch noch die Führung für Ketsch, als Emre Güc den durchstartenden Daniel Marzoll auf die Reise schickte. Dessen scharfe Hereingabe auf den langen Pfosten hämmerte Markus Bertolini zum 2:1 (43.) für die Spvgg 06 ins Netz.

Im zweiten Abschnitt fand die Badenia besser ins Spiel, sie brachte die Ketscher Hintermannschaft ein ums andere Mal in Bedrängnis, ohne jedoch die ganz zwingenden Torchancen herausspielen zu können.

Etwa 20 Minuten vor dem Ende boten sich der Spvgg 06 Ketsch dann gegen die immer offener werdenden Gastgeber gute Konterchancen. Doch es blieb beim 1:2. az/jf

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018