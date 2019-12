Offensive agiert zu uneffektiv

Der FV Brühl musste in der Fußball-Landesliga eine erneute Niederlage hinnehmen. Trotz überlegen geführtem Spiel in der zweiten Halbzeit hieß es am Ende 2:1 für die Gastgeber vom FC Badenia St. Ilgen.

Der FVB hatte in der elften Minute die erste Möglichkeit, Alagie Camara zögerte allerdings zu lange und konnte so erfolgreich gestört werden. Auch die Gastgeber hatten wenig später ihre erste Chance. Brühls Keeper Deniz Tanyeri verhinderte gegen Markus Willert einen möglichen Rückstand (13.). Auch ein Distanzschuss von Beniamino Fellini führte nicht zum Erfolg, der Ball strich am langen Pfosten des FV-Gästetores vorbei (18).

Auf der Gegenseite musste sich FC-Schlussmann Tobias Ewald strecken, um einen Freistoß von Hasan Tiryaki ins Toraus abzuwehren (21.). Glück hatte Brühl, dass ein Schuss von Fellini lediglich am Torpfosten landete (27.). Nach schönem Zuspiel von Tiryaki hatte Camara kein Glück, auch er brachte den Ball nicht an Ewald vorbei im Tor unter (31.). Nach einem Brühler Ballverlust in der eigenen Hälfte nutzte Ben-Richard Prommer die sich bietende Chance zum 1:0 (41.).

Gäste drängen auf Ausgleich

Nach Wiederanpfiff war Prommer auch am zweiten Treffer der Badenia beteiligt. Florian Härer fälschte beim Rettungsversuch seinen Schuss unglücklich in die eigenen Maschen ab (59.). Der FVB stemmte sich gegen die drohende Niederlage und war im zweiten Spielabschnitt die tonangebende Mannschaft. Innenverteidiger Jens Heuberger nutzte eine Faustabwehr von Ewald per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer (66.). Die Gäste drängten jetzt auf den Ausgleich, Ewald lenkte einen Schuss des eingewechselten Tim Hoffmann ins Toraus ab (78.) und klärte gegen Roman Gabauer im Nachfassen, so das es beim 2:1-Sieg für St. Ilgen blieb. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison: Wir sind in der Abwehr zu anfällig und in der Offensive zu uneffektiv“, monierte Brühls Trainer Volker Zimmermann.

FVB: Tanyeri; J. Heuberger, Heinrich, Meier-Küster, Gabauer, Diederichs (65. Hoffmann), Böckli, Späth (73. K. Heuberger), Camara, Härer, Tiryaki. vm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.12.2019