Offensive als Baustelle

Die Gäste aus Malschenberg waren für die Brühler Landesliga-Handballer der erwartet starke Gegner. Am Ende gewannen sie dann auch verdient mit 27:21 (15:12), wobei das Ergebnis gegen die Hausherren vom TV um ein paar Tore zu hoch ausfiel.

Die Malschenberger stellten sich als ein erfahrener Gegner vor, der seine Angriffe betont lange ausspielte, um im entscheidenden Moment abzuschließen. Dazu kam eine Abwehr, die sich auf ihren Torhüter als sicheren Rückhalt verlassen konnte. Auf der anderen Seite hatten die Brühler spielerisch nicht ihren besten Tag erwischt. Es klappte nicht alles wunschgemäß, wobei die Offensive die größere Baustelle war.

Die Anfangsviertelstunde war in etwa ausgeglichen (5:5), bevor sich die Gäste acht Minuten später einen komfortablen acht Tore Vorsprung herausgespielt hatten (14:6). In dieser bereits vorentscheidenden Phase gelang den Hausherren trotz großen Bemühens so gut wie nichts. Allerdings holten die kämpferisch überzeugenden Brühler im Anschluß den Rückstand fast komplett auf (12:14), bevor die Gäste bis zur Halbzeit auf 15:12 erhöhten.

Von diesem Vorsprung zehrte Malschenberg in der kompletten zweiten Hälfte. Brühl versuchte alles, kam aber nie auf mehr als zwei Treffer heran (20:22). In den letzten Minuten war klar, daß der TVB die Partie nicht mehr drehen kann. Das nutzte Malschenberg für weitere Treffer zum 27:21-Erfolg.

TV Brühl: Faulhaber, Wild; Gaisbauer (2), Lüthke (5/3), O. Palme (3), Gaa (4), T. Schuhmacher (2), Schwab (1), J. Kraft, Noske (1), Dederichs, Silv. Schäfer, Häusler, Diehl (3). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018