Offensive Ausrichtung

Da die TSG Rheinau am Karsamstag das Endspiel im Mannheimer Fußball-Kreispokal bestritt (1:3-Niederlage gegen Amicitia Viernheim), wurde deren Ligaspiel in der Kreisklasse A gegen den KSC Schwetzingen auf den heutigen Mittwoch (19 Uhr) verlegt. Für die Elf von Trainer Deniz Acikgüloglu besteht die Gelegenheit, nach zwei hohen Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

„Wir werden weiter an unserem Saisonziel arbeiten, um einen einstelligen Tabellenplatz zu verteidigen und vielleicht auch ein paar Plätze gutzumachen“, sagt Acikgüloglu. Dementsprechend offensiv will er gegen die Rheinauer, die 120 Spielminuten vom Pokalfinale in den Knochen haben, antreten. Letzten Endes will der KSC-Coach den Ausgang der Partie aber am Personal eines Abendspiels abhängig sehen.

„Die TSG ist nicht zu unterschätzen. Sie haben gezeigt, dass sie gegen Mannschaften, die vor ihnen stehen, Punkte holen können. Auch die Tatsache, dass sie es bis ins Finale geschafft haben, zeigt, dass sie eine richtige Einheit ist“, warnt Deniz Acikgüloglu. Im Hinspiel behielten die Schwetzinger mit 5:3 die Oberhand. wy

