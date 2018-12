Oftersheim II unterliegt Walldorf

Tischtennis-Bezirksklassist TTG Oftersheim III musste in einem Nachholspiel gegen die TTG Walldorf II unbedingt gewinnen, um den Rückstand zu den anderen Teams nicht zu groß werden zu lassen.

Die Gastgeber waren seit langer Zeit mal wieder in Bestbesetzung. Mit zwei Doppelsiegen durch Gerhard/von Conrady und Retz/Wüstenhagen stellten die Gastgeber unter Beweis, dass sie hochmotiviert sind. Aber beim Stand von 2:2 drehten die Gäste mit zwei knappen Fünf-Satz-Siegen über Robert Retz und Arnd von Conrady das Spiel und setzten sich schnell bis 7:2 ab. Frank Gerhard und Arnd von Conrady verkürzten nochmals. Robert Retz verlor jedoch sein zweites Einzel in fünf Sätzen und verpasste damit eine weitere Möglichkeit zur Ergebniskorrektur. Am Ende behielt Walldorf mit 9:4 die Oberhand. mbu

