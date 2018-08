Oftersheim im Torrausch

Brühl II – Neckarau II 0:5: Sarr Yusupha (r., FVB) kämpft hier mit Daniel Gamero-Gonzale. © Fischer

In der Fußball-Kreisklasse A gab es hohe Siege für den FV Brühl II und die SG Oftersheim.

FV Brühl II – VfL Kurpf. II 5:0 (2:0)

Der FV Brühl war gegen den VfL Kurpfalz Neckarau von Beginn an das spielbestimmende Team und ließ keinen Zweifel aufkommen, wer heute als Sieger vom Platz geht. Es dauert allerdings bis zur 32. Minute, ehe Torjäger Mario Tessitore den Bann für die Brühler nach einem Querpass von Canay Keklik brach. Nur drei Minuten später stand Fabian Schulze nach einem Eckstoß goldrichtig und köpfte zum 2:0 ein. Kurz nach der Halbzeitpause war die Begegnung bereits entschieden, Tessitore hämmerte eine Flanke von Keklik zum 3:0 in die Maschen. In der 50. Minute erhöhte Karim Hammami nach einen Pass von Pascal Wasow zum 4:0. Der Torschützenkönig der letzten Saison besorgte letztlich den Endstand, nach einer Flanke von Yusupha Sarr erzielte er seinen dritten Treffer (62.). vm

SV Rohrhof – TSG Rheinau 1:1 (0:0)

In einem schwachen Derby trennten sich der SV Rohrhof und die TSG Rheinau leistungsgerecht Unentschieden. Beide Teams traten ersatzgeschwächt an und erarbeiten sich kaum Abschlussmöglichkeiten. Bezeichnend: Beide Tore fielen durch Standardsituationen. dh

Pfingstberg – Oftersheim 3:8 (2:6)

Das verjüngte Team des SC Pfingstberg-Hochstätt erlitt gegen die SG Oftersheim eine heftige Klatsche. Die frühe Führung (2.) gab Pfingstberg keine Sicherheit. Nach dem 1:1-Ausgleich (11.) spielte sich die SGO in einen Rausch und erzielte Tore im Minutentakt, so dass die Partie schon zur Pause entschieden war.

Neulußheim – Neckarh. 3:0 (1:0)

Nach einem überzeugenden Auftritt gegen den FC Viktoria Neckarhausen übernimmt der SC Olympia Neulußheim die Tabellenführung.

VfR II – KSC Schwetz. 3:2 (0:2)

Klasse Moral bewies der VfR Mannheim gegen den KSC Schwetzingen. In der ersten Halbzeit agierten die Rasenspieler zu überheblich und wurden prompt mit zwei Gegentoren bestraft. Nach dem Seitenwechsel zeigte der VfR ein anderes Gesicht und drehte die Partie fulminant.

Altlußheim – Türkspor 1:2 (0:0)

Dank eines Tores in letzter Sekunde gewinnt der FC Hochstätt Türkspor beim SV Altlußheim und startet optimal mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die neue Saison. zg/ü

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.08.2018