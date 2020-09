Oftersheim mit Neuanfang

Die TTG EK Oftersheim ist wieder da und der verlorene Sohn Stefan Berlinghof auch. Nach der Auflösung der ersten Mannschaft im Dezember machte das Team nun einen Neuanfang in der Verbandsklasse Nord und bezwang die DJK Käfertal/Vogelstang 9:4. Berlinghof, der ein halbes Jahr in Ketsch gespielt hatte, wurde seiner Favoritenrolle gegen Lars Hörner und Dominik Schwarz jeweils mit 3:0 gerecht. Auch Neuzugang Tim Ackermann überzeugte beim ersten Auftritt in neuer Umgebung und gewann beide Einzel.

Ohne Training hatten Michael Keller und Thomas Berlinghof wenig zu bestellen, während Wolfgang Gericke beim 2:3 (9:11) gegen Daniel Burkardt das Glück fehlte. Dadurch kamen die jungen Käfertaler auf 4:5 heran, doch Oftersheim ließ nichts mehr zu.

Mit 9:4 gegen den Neuling TTC Neckargerach/Guttenbach hatte auch der TTC Hockenheim einen guten Saisonstart. Stefan Trotter hatte nicht seinen besten Tag und verlor gegen Aleksandar Savanovic 0:3 und gegen Marin Jerkovic 2:3. Daniel Dörsam gewann hingegen gegen beide Spitzenspiele, obwohl er nur drei Stunden Schlaf hatte.

Zwar verlor er jeweils einen Satz, das war aber wieder mal dem Credo „ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ geschuldet, wie es Teamkollege Ralph Adameit formulierte. Eine starke Leistung zeigte die Mitte mit Dominic Simon und Alexander Drobny. „Die Umstände waren natürlich nicht normal, aber wir haben uns alle gefreut, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Adameit. Kein Abklatschen mit Gegner und Teamkameraden und das Reinigen des Tisches nach jedem Spiel – das sei alles ungewohnt. mra

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020