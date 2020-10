Oftersheim patzt gegen Schlusslicht

Nur ein 8:8 erreichte die TTG EK Oftersheim in der Tischtennis-Verbandsklasse Männer gegen den Tabellenletzten TTV Weinheim-West und verspielte dabei eine 4:1-Führung. Das mittlere und untere Paarkreuz ist einfach zu schwach, Stefan Berlinghof und Tim Ackermann können es nicht immer alleine richten.

Während Berlinghof wieder beide Einzel gewann, musste sich Ackermann nach dem Sieg gegen Glebov gegen Beck mit 2:3 (5:11) geschlagen geben. Jürgen Reinhardt gelang gegenFuhrmann der einzige Fünfsatzsieg, viermal hieß es 3:2 für die Gäste. Berlinghof/Ackermann sicherten im Schlussdoppel mit 11:9, 11:4 und 16:14 gegen Glebov/Beck den Punkt.

In einer ebenfalls hart umkämpften Partie musste der TTC Ketsch II in der Frauen-Verbandsklasse eine 5:8-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer TSV Viernheim hinnehmen. Die beiden Eingangsdoppel verliefen noch ausgeglichen. Die Vorentscheidung fiel bereits in den ersten beiden Einzeln des vorderen Paarkreuzes, die beide an die Gäste gingen. Danach verlief das Match auf Augenhöhe. Allerdings konnten die Gastgeberinnen auch nicht dominieren, so dass Viernheim den Vorsprung über die Ziellinie rettete. Insgesamt kam es in sieben Partien zum Entscheidungssatz, Sina Eberle „gönnte“ sich gleich zwei davon und schlug Maria König und Gabi Baureis. „Ein Unentschieden wäre dem Verlauf eher gerecht geworden“ sagte Elena Pitz.

Das Spiel der Schwetzinger Frauen gegen Wiesloch-Heidelberg fiel kurzfristig aus. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020