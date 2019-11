Oftersheim steht vor Doppelspieltag

Mit dem Führungsduo der Tischtennis-Badenliga haben es die Männer des TTC Ketsch an diesem Wochenende zu tun. Am Samstag um 18.30 Uhr müssen Timo Berger und Co. zum Tabellenführer TTC Odenheim. Die Odenheimer gelten als Aufstiegsfavorit, herausragend ist vor allem der frühere Zweitliga-Akteur Christian Back (TV Seckenheim, TTC Weinheim) im mittleren Paarkreuz. Der Oberliga-Absteiger hat bisher

...