Anzeige

Überraschenderweise musste die SG Oftersheim II in der Fußball-Kreisklasse B1 eine Niederlage einstecken, der SV Altlußheim II bleibt Vorletzter.

Neckarau II – Altlußheim II 5:1 (3:1)

Die Gäste spielten von Beginn an gut mit, mussten aber durch zwei individuelle Fehler die Gegentore von Juan Alaimo (6.) und Vincenzo di Stefano (10.) einstecken. Jedoch gaben sich die Altlußheimer nicht auf und schafften durch Christian Steiger den schnellen Anschlusstreffer (14.). Nunziato Leonardi traf für den TSV Neckarau II vor der Pause noch zum 3:1 (37.). In der zweiten Hälfte gingen beim SVA II die Kräfte flöten, und die Neckarauer erzielten durch Alexander Sandford (57.) und nach einem Eigentor von André Krützner (77.) zwei blitzsaubere Kontertore.

Ketsch III – Oftersheim II 2:1 (1:1)

Die SGO II tat sich in Abwesenheit ihres Trainers Uwe Laudenklos sehr schwer. Die Oftersheimer hatten ein Mehr an Ballbesitz, konnten sich aber kaum Chancen kreieren. Es bedurfte einer Einzelleistung von Matthias Prokop, um die SGO II in Führung zu schießen (16.). Ketsch III hatte im Spielverlauf sehr viele Freiräume und folgerichtig fiel noch vor der Pause durch Tom Eberle der Ausgleich (29.). Kurios dann die 61. Minute: Die SGO II traf in Folge eines Eckballs die Latte, den daraus resultierenden Konter setzte Halilcan Calisir ins Oftersheimer Tor zum 2:1. Danach rannten die Gäste noch an, mehr als zwei Chancen sprangen aber nicht mehr heraus. wy