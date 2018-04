Oftersheimer jubeln über Titel

Anzeige

Der Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksliga, TTG EK Oftersheim II, krönte sich mit einem klaren 9:3 über den abstiegsbedrohten Nachbarn TTC Reilingen zum Meister der Bezirksliga. Alle drei Doppel zu Beginn waren hart umkämpft und gingen über fünf Sätze. Vögele/Prim waren für Gastgeber Reilingen erfolgreich, Ruby/Keller und Draber/Röderer für die Gäste aus Oftersheim. Für eine faustdicke Überraschung sorgte Manuel Vögele, der Oftersheims bislang ungeschlagener Nummer eins, Stefan Ruby eine klare 1:3- Niederlage beibrachte. 35:1 lautet damit die respektable Saisonbilanz von Ruby in der Bezirksliga.

Nach diesem Coup ist der Rest des Spiels schnell erzählt. Adrian Sowa rang Mathias Röderer in fünf Sätzen nieder. Jürgen Kief kam bei seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen Robert Retz erneut nur knapp um einen Punktgewinn herum. Roman Frackenpohl und Malte Draber gewannen beide Einzel im Team des neuen Meisters. „Gratulation an Oftersheim zur verdienten Meisterschaft und zum Aufstieg. Trotz guter Leistung müssen wir die Niederlage akzeptieren. Unser Fokus liegt nun auf dem letzten Spiel in Ketsch, das wir unbedingt gewinnen müssen um den Relegationsplatz zu sichern,“ resümierte Reilingens Kapitän Daniel Knauf.

Zwei knappe Spiele

Der TTC Ketsch II kam in der Bezirksliga Damen gegen die TTTF Hemsbach zu einem knappen 6:4. Christine Klumb gewann beide Einzel sowie das Doppel mit Karolin Mellein. Je ein Einzel gewannen Karolin Mellein, Sina Burkhardt und Anja Hauck.Der TV Brühl II unterlag knapp mit 4:6 gegen den TTC Lobbach.Monika Werner punktete doppelt, je ein Spiel gewannen Martina Elsäßer und Isabella Kirchner.