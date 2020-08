Oftersheimer sind unter sich

Der Mannheimer Fußball-Kreispokal geht am Wochenende in seine zweite Runde. Das Feld der Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet hat sich von 18 auf zehn Teams reduziert, wobei das Erstrundenspiel des FV 08 Hockenheim beim MFC 08 Lindenhof II noch anhängig ist.

Die Partie wird nachgeholt, weshalb auch das potenzielle Zweitrundenmatch der Rennstädter am Wochenende nicht zur Austragung kommt. Um mindestens zwei weitere Clubs wird das Feld unserer Vereine allerdings aufgrund zweier direkter Duelle weiter schrumpfen. Ein Kuriosum bildet dabei das Oftersheim-interne Duell zwischen der SGO I und der SGO II. Stefano Parisi, Trainer der „Zweiten“, ist über diese Konstellation logischerweise sehr unglücklich, stellt sich aber dieser Aufgabe. „Das ist sehr schade, da wir ziemlich weit kommen wollten, weil die Qualität bei uns da ist“, sagt der 40-Jährige, der am vergangenen Wochenende gar selbst noch mal die Schuhe geschnürt hat. „Es ist schon klar, dass unsere erste Mannschaft Favorit ist. Wichtig ist für mich, dass es keine Verletzten gibt. Dennoch werden wir das Spiel ernst nehmen, da es ein Pflichtspiel ist und noch mal eine Trainingseinheit mehr.“ Ebenfalls ein Derby steht an zwischen dem SV Rohrhof und dem FC Badenia Hirschacker, die sich in der Vorsaison in einem Spiel begegnet waren. Der SV Rohrhof siegte damals mit 4:0. SV-Trainer Daniel Katsch will sich von diesem Resultat allerdings nicht leiten lassen. „Man kann nicht davon ausgehen, dass es wieder so ausgeht. Bei uns läuft noch nicht alles rund, was aber natürlich auch ganz normal ist inmitten der Vorbereitung“, nimmt Katsch Druck vom Kessel. Auch zuletzt gegen den SV Laudenbach bot seine Elf trotz des am Ende klaren 4:1-Erfolgs je eine Halbzeit Licht und Schatten. „Uns muss es gelingen, mehr Tempo bei Ballbesitz auf den Platz zu bekommen“, sieht Katsch noch Steigerungspotenzial im Umschaltspiel. Mit Christian Krupp, Daniele Parisi, Deniz Ebert, Oliver Niemiro und Kevin Medina Lopez muss er allerdings sechs Stammspieler ersetzen.

KSC und SC 08 treten auswärts an

Nach dem Paukenschlag mit dem 8:1 gegen die TSG 62/09 Weinheim II hat der FV Brühl II Blut geleckt und will eine neue Sensation schaffen. Mit dem Kreisligisten SV Enosis Mannheim kommt ein ambitionierter Gegner gerade recht. „Es ist ein top Los mit einem klar favorisierten Gegner und einer der besten Mannschaften in diesem Wettbewerb. Enosis bringt auch immer viele Zuschauer mit und es wird von der Kulisse her eine tolle Pokalrunde für uns“, freut sich FV-Coach Michael Eisenhauer auf die Auseinandersetzung mit dem klassenhöheren Club. Personell drückt etwas der Schuh, denn der Neutrainer muss acht Kaderspieler ersetzen, vier weitere sind angeschlagen. Ebenfalls in der David-Rolle befindet sich die Spvgg 06 Ketsch II, die mit dem FC Hochstätt Türkspor erneut einen Kreisligisten empfängt. „Ich wünsche mir, dass wir so wie gegen Ladenburg die mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringen, weil ich den Gegner stärker einschätze und sie in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt sind“, sagt Strunk und hofft auf einen guten Tag seines Teams.

Ebenfalls nichts zu verlieren hat der VfL Hockenheim, der den A-Ligisten 1. FC Turanspor Mannheim empfängt. „Wir hatten schon mal das Vergnügen, als sie Kreisligist waren, und haben knapp 1:2 verloren. Das ist eine gute Mannschaft, trickreich und schnell“, warnt VfL-Trainer Uwe Zahn. „Ich denke, wir dürfen sie nicht ins Rollen kommen lassen und unsere Stürmer gut in Szene setzen. Dann haben wir eine Chance.“ Auswärts ran müssen die beiden Kreisligisten KSC Schwetzingen (beim B-Klassisten FV Leutershausen II) und SC 08 Reilingen (beim Ligakonkurrenten VfR Mannheim II).

Die Partien der Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet:

B-Klasse gegen A-Klasse: SG Oftersheim II – SG Oftersheim, VfL Hockenheim – 1. FC Turanspor Mannheim.

B-Klasse gegen Kreisliga: FV Leutershausen II – KSC Schwetzingen.

A-Klasse gegen A-Klasse: SV Rohrhof – FC Badenia Hirschacker.

A-Klasse gegen Kreisliga: FV Brühl II – SV Enosis Mannheim, Spvgg 06 Ketsch II – FC Hochstätt Türkspor, SC Pfingstberg/ Hochstätt – MFC Lindenhof II/ FV 08 Hockenheim.

Kreisliga gegen Kreisliga: VfR Mannheim II – SC 08 Reilingen. (Hauptspieltag ist Samstag, 17 Uhr)

