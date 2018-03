Anzeige

Alle Titel beim Tischtennis-Regionspokal in Viernheim gingen an den Bezirk Heidelberg und an Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Bei den Damen A verteidigte Badenligist TTC Ketsch mit Melanie Berger, Jessica Reinbold und Jasmina Simon seinen Titel mit 4:2 gegen den TTV Weinheim-West. Jasmina Simon sicherte dabei den Sieg mit einem schwer erkämpften 14:12 im fünften Satz gegen Sabine Jacoby.

Die zweite Mannschaft des TTC Ketsch gewann bei den Damen B in der Besetzung Sina Burkhardt, Anja Hauck und Christine Klumb 4:1 gegen TTF Hemsbach.

TTG-Trio souverän

Bei den Männern gingen beide Siege an die TTG EK Oftersheim. Im A-Pokal siegten Stefan Berlinghof, Holger Weidenauer und Marc Adler 4:0 gegen den TTC Weinheim II, im B-Pokal setzte sich Oftersheim II mit Roman Frackenpohl, Michael Keller und Stefan Ruby 4:2 gegen die DJK Käfertal durch. mra