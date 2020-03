Ohne Amos und Eberle chancenlos

Ohne sein oberes Paarkreuz mit Susanne Amos und Kerstin Eberle war der TV Brühl gegen den Spitzenreiter der Tischtennis-Verbandsliga chancenlos. Der TTC Weinheim siegte klar mit 8:1. Den Ehrenpunkt holte Miriam Post mit 3:1 gegen Julia Säger. Ein weiterer Punkt war im Doppel möglich, wo Andrea Pristl/Miriam Post 2:0 gegen Celin Ermler/Saskia Hauser führten, aber noch 2:3 (6:11) verloren. „Mehr war gegen eine so starke Mannschaft nicht zu holen“, sagte Post.

In der Verbandsklasse unterlag der TTC Ketsch II mit 5:8 bei der SG Dielheim/Mühlhausen. Der Gastgeber war mit seiner Nummer eins, Janine Jansen, nicht zu schlagen. Nach dem Verlust beider Doppel lief Ketsch von Beginn an einem Rückstand hinterher. Im oberen Paarkreuzt blieb Karolin Mellein sieglos, Vanessa Moch gewann 3:0 gegen Silvia Straeten und 3:0 gegen Lisa Zimmermann. Auch Sina Burkhardt blieb zweimal siegreich, gegen Zimmermann drehte sie ein 0:2 noch um, wobei der fünfte Satz 11:0 an sie ging. Im letzten Einzel hätte Anja Hauck den Weg zum Remis ebnen können, nach fünf spannenden Sätzen verlor sie jedoch 2:3 (10:12). mra

