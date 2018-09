Ohne Martin Wolfring klappt’s nicht

Stark ersatzgeschwächt verloren die Sportkegler des VKC Eppelheim am dritten Zweitligaspieltag mit 5524:5687 bei Blau-Gelb Nußloch. Martin Wolfring fiel kurzfristig aus privaten Gründen aus, ein Akteur aus der Ersten stand diesmal nicht zur Verfügung.

Auffällig war, dass die Eppelheimer in die Vollen 85 Kegel besser als die Gastgeber waren, im Abräumen jedoch überhaupt nicht mithalten konnten. Lediglich Christopher Hafen übertraf die 300er Marke deutlich. Insgesamt 40 Fehler waren auch viel zu viel.

Nicht gut abgeräumt

„Die Partie war nach dem Startpaar schon fast entschieden“, kommentierte Andreas Wüst die Niederlage. Hier gab Hafen zwölf Kegel gegen Patrick Nikisch und Sebastian Rupp weitere 61 gegen Thomas Olson ab. Olson war mit 1001 Kegeln Tagesbester. Im Mittelpaar kam der für Wolfring ins Team gerückte Heiko Meckler nicht zu recht, aber „wir waren froh, dass er überhaupt eingesprungen ist“, sagte Wüst.

Nach schwachem Start steigerte sich Wüst im Schlusspaar, spielte Bahnen von 256 und 254, so dass er an Eric Schielicke dranblieb. Doch der vierte Durchgang war dann wiederum schlecht. Leonard Erni ließ im Abräumen auch zu viele Kegel liegen. „Nußloch war keineswegs stark, in normaler Aufstellung hätten wir hier etwas holen können“, meinte Andreas Wüst.

VKC Eppelheim II: Hafen 953, Rupp 940, Loy 932, Meckler 876, Wüst 935, L. Erni 888. mra

