Ohne Testspiel und Zuschauer

Die größten Veränderungen gibt es bei den Handballerinnen des TV Brühl zwischen den Pfosten: Die langjährige Torfrau Sandra Pristl (ehemals Lauerwald) erwartet Nachwuchs und wird in dieser Saison nicht das Tor des Badenligisten hüten. Deswegen musste der TVB nachrüsten. Antonia Böhrer und Ann-Kathrin Göbel sind ab sofort dafür verantwortlich, die Gegentreffer zu verhindern. Außerdem soll der etatmäßige Kader von Eigengewächsen unterstützt werden, erklärt Abteilungsleiterin und Spielerin Lisa Naber: „Wir wollen die Jugend sowohl im Training als auch in den Spielen einbinden.“

Trotz der langen Pause hat die Mannschaft sich in der Halle wieder blendend eingelebt. Beim Trainingslager am vergangenen Wochenende wurde der letzte Schliff vorgenommen. Hauptverantwortlich ist auch in diesem Jahr wieder Trainerin Kerstin Siebenlist, der Naber ein Lob ausspricht: „Sie ist engagiert und motiviert. Sie wächst in ihrer Rolle als Trainerin sehr gut rein und weiß genau, was sie von ihren Spielerinnen erwartet.“

Freundschaftsspiele wurden allerdings nicht absolviert und so wird es spannend zu sehen sein, wie der TVB in Tritt kommt, denn Training- und Spielrhythmus sind nicht miteinander zu vergleichen. Naber selbst wird beim Auftakt in Rintheim fehlen. Neben ihr muss der TVB auch auf Maike Renkert und Lena Bühn verzichten. Beide Spielerinnen fehlen studiumsbedingt für mehrere Monate. Dafür springt Anja Kemptner ein. „Wir sind motiviert und haben einige Dinge einstudiert, die wir gegen Rintheim abrufen möchten“, gibt Abwehrspezialisitin Naber ihrer Mannschaft mit auf den Weg.

Finanziell nicht am Tropf

Übrigens: Der TVB wird vorerst ohne Zuschauer in die Runde starten. „Das wird erst einmal ungewohnt“, glaubt Naber, die mit ihrer Mannschaft im Mittelfeld mitspielen möchte. Das Saisonziel bestätigt auch Siebenlist: „Ich sehe uns im mittleren oder hinteren Mittelfeld.“ Trotz der fehlenden Einnahmen hänge der TVB nicht am Tropf, heißt es in einer Pressemitteilung. Spannend bleibt es aber dennoch – auf und neben der Platte. mjw

Kader: Tor: Ann-Kathrin Göbel, Antonia Böhrer, Virginie Zimmermann. A: Lisa Bühn, Vanessa Henn, Lena Bühn, Hannah Edelmann. RR: Maike Röschel, Joceline Tomann, Sophia Schneider, Tabea Deuker, Maike Renkert, Lisa Naber. KM: Anja Gross, Malin Handrick.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020