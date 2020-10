Ohne Vögele läuft es nicht

Eine Woche nach dem klaren Derbysieg musste Tischtennis-Bezirksligist der TTC Reilingen beim bislang sieglosen Tabellenletzten TSV Amicitia Viernheim II eine herbe 3:9-Niederlage hinnehmen. Die Vorzeichen waren ungünstig: Während die Gastgeber erstmals ihre etatmäßigen Nummern eins bis fünf aufbieten konnten, musste Reilingen auf Manuel Vögele verzichten. Ohne ihr Spitzendoppel Prim/Vögele gingen die Gäste im Doppel zunächst mit 2:1-in Führung.

Im Einzel lief bei Reilingen jedoch wenig zusammen. Die Gastgeber zogen vorentscheidend auf 7:2 davon, ehe Mark Prim mit einem knappen 12:10 im fünften Satz Viernheims Nummer eins, Tim Trobisch bezwang. Dennis Pulver und Stefan Wenneker nutzten ihre Möglichkeiten zur möglichen Ergebniskorrektur nicht, beide unterlagen jeweils in fünf Sätzen.

Im Spitzenspiel unterlegen

Im Duell der bislang ungeschlagenen Mannschaften SG Wiesloch/Heidelberg IV und TV Schwetzingen II unterlagen die Schwetzinger Damen knapp mit 4:6. Zu Beginn kamen die Gäste schlecht ins Spiel und lagen schnell mit 0:3 zurück. Danach lief es wesentlich besser für den TV. Ute Schnitzer ließ beim Stand von 4:3 für die Gastgeber eine erstklassige Möglichkeit zum Ausgleich ungenutzt, sie unterlag trotz 2:1-Satzführung noch mit 9:11 im fünften Satz. Die Gastgeber ließen sich den knappen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Licht und Schatten gab es für die TTG Oftersheim III in den beiden Derbys gegen Hockenheim II und Ketsch III. Gegen die Rennstädter mussten die Oftersheimer eine klare 3:9-Niederlage hinnehmen. Trotz eines guten Doppelstarts mit 2:1 lief im Einzel nicht viel zusammen. Lediglich Florian Schön glänzte beim Stand von 2:8 mit einem Sieg über Bernd Potthast. Auf Hockenheimer Seite ragten Ulli Steinle und Felix Eustachi mit jeweils zwei Siegen heraus. Steinle wehrte gegen Thorsten Maier beim 8:10 im fünften Satz zwei Matchbälle ab und gewann letztlich 15:13.

Besser lief es für Oftersheim beim 9:4-Erfolg in Ketsch. Bis zum 3:3 gestalteten die Gastgeber das Spiel ausgeglichen. Danach zogen die Gäste aus Oftersheim uneinholbar auf 8:3 davon und hatten in Mathias Röderer ihren besten Mann. Bei Ketsch ragte Marvin Martin heraus. Für Ketsch gab es ebenfalls zwei Spiele an diesem Wochenende, bei der favorisierten DJK Dossenheim gab es beim 3:9 jedoch nichts zu holen.

Zwei Niederlagen kassiert

Der TTC Hockenheim III hatte ebenfalls einen Doppelspieltag mit zwei Auswärtsspielen. Beim TTV Heidelberg III gab es eine 5:9-Niederlage. Die Gäste schafften es dabei jedoch nicht, die 2:1-Doppelführung weiter auszubauen. Insbesondere Sebastian Schneider und Jens Jakob hatten gute Gelegenheiten zum Sieg, ließen diese aber bei ihren Fünfsatziederlagen ungenutzt.

Beim Topfavoriten TTV Mühlhausen II musste der TTC III ersatzgeschwächt eine 2:9-Niederlage hinnehmen. Nils Pokrandt bot den Gastgebern in Einzel und Doppel mit Sebastian Schneider Paroli. Schneider hatte beim 12:14 im fünften Satz den Sieg über Mühlhausens Nummer eins, Frank Jentsch, nur hauchdünn verpasst. mbu

