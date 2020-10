Oldie Scheffzek entscheidet das Derby

Im Derby der Handball-Badenliga bezwang Aufsteiger TV Eppelheim dank einer starken kämpferischen leistung die HG Oftersheim/Schwetzingen II knapp mit 25:24 (13:14). Fast vom Start weg liefen sie einem kleinen Rückstand hinterher, glichen mehrmalig aus (15:15, 22:22 bis 24:24), schafften es aber nie, das Ruder völlig herumzureißen. Eppelheims Routinier mit HG-Vergangenheit, Sebastian Scheffzek, sorgte dann in den Schlusssekunden für den heimischen Siegtreffer.

Ein einziges Mal – beim 1:2 – lagen die Gäste in Führung. Danach bestimmten die Hausherren das Geschehen in der ersten Hälfte, führten mehrfach mit drei Toren (9:6, 12:9), die sie dann aber nicht mit in die Pause nehmen konnten, weil wieder einmal beste Einwurfchancen ausgelassen wurden. Dominierender Spieler der ersten Hälfte war Patrick Brendel, der sechsmal traf, assistiert vom rechten Flügelspieler Carsten Geier mit drei Erfolgen.

Die zweite Spielhälfte wurde dann zu einem völlig ausgeglichenen Schlagabtausch. Der TVE legte vor, maximal mit zwei Toren, aber die Spargelstädter, die auf Sebastian Brand (Anriss im Außenband) verzichten mussten – glichen immer wieder aus. „Gefühlt stand es zehn Minuten lang 21:20“, meinte HG-Rechtsaußen Felix Kruse, „da wollte einfach kein Tor fallen.“

HG fehlt etwas die Breite

So ging es auch in die Schlussphase. Beim 23:23 nahm TVE-Trainer Robin Erb zwei Minuten vor dem Abpfiff seine Auszeit, die den Erfolg bescheren sollte, denn dem einmal mehr bärenstarken Yannick Marz gelang die Führung, doch die Gäste egalisierten wiederum. Am Ende fehlte ihnen aber ein wenig die Breite im Team, zumal auch Leon Haase und andere A-Jugendliche nicht zur Verfügung standen. Sie waren zum Bundesliga-Duell in Erlangen.

Dann fasste sich fünf Sekunden vor der Schlusssirene Sebastian Scheffzek ein Herz, erspähte die Abwehrlücke und traf zum viel umjubelten Siegtreffer. Welch ein Glück für die Eppelheimer, dass der 40-jährige Oldie nach zweiwöchiger Krankheitspause doch noch gerade wieder rechtzeitig fit geworden war. „Heute haben wir gesehen, was Sebastian für die Mannschaft noch wert ist. Er kann in entscheidenden Phasen das Spiel in die Hand nehmen und entscheiden. Aber auch Yannick Marz hat gezeigt, zu was er fähig sein kann, seine Tore aus dem Rückraum sind unverzichtbar“, meinte Robin Erb. Und Trainerkollege Sebastian Dürr ergänzte: „Die aufopferungsvolle Abwehrarbeit war der Schlüssel zum Erfolg. Doch einen muss man ganz besonders herausheben, Niclas Brendel hat uns mit seiner überragenden Torhüterleistung den Sieg festgehalten.“

„Wir hatten mehrfach die Chance auszugleichen, doch leider ist uns dies erst zu spät gelungen“, bedauerte HG-Trainer Julian Zipf die liegen gelassenen Möglichkeiten. „Immer wenn wir Chancen zum Ausgleich gehabt hätten, haben wir leider in diesen Phasen zu kopflos agiert. Wir werden es analysieren, um am Sonntag gegen St. Leon/Reilingen wieder zwei Punkte zu holen.“

TVE: N. Brendel; P. Brendel (6), Späth, Stotz (2), Trick, Hofmann, Scheffzek (5), Marz (5), Hess (1), Geier (4), Dennhardt, Schäfer, Sommer (2).

HG: J. Beck, Fauerbach; Fendrich (1), Lemke (7), Micke (5), Lux (2/2), S. Beck (2/1), Zemella (3), Kruse (2), Schmitt (1), Redmann, Seidenfuß (1). cg/mj

