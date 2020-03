Olympia Neulußheim lässt Tabellenführer Schwetzingen stolpern

In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, kommt der TSV Neckarau durch die Niederlage Schwetzingens in Neulußheim bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran.

Seckenheim – Ketsch II 3:4 (0:3)

Ketsch II kam hervorragend in die Partie und erspielte sich gute Möglichkeiten. Das 1:0 für die Gäste fiel dann über die linke Seite, wo Arthur Kissner eine Flanke in der Mitte eindrückte (28.). Wenig später tankte sich Dorian Duda über die rechte Seite durch und erzielte das 0:2 (29.). Duda war es auch, der zum 0:3-Pausenstand einschoss (37.). Nach dem Seitenwechsel ließ Ketsch II noch sehr gute Chancen liegen und verpasste die Entscheidung. So kam Seckenheim zum 1:3-Anschlusstreffer durch Fatih Ibis (59.), den Kissner aber mit einem schönen Heber direkt zum 1:4 kontern konnte (62.). Seckenheim verkürzte durch Angelo Manganello (79.) und Alban Gashi (90.) noch auf 3:4, doch Ketsch II rettete den verdienten Sieg über die Zeit. wy

Viktoria Neckarhausen – SV Rohrhof 1:3 (0:2)

Im ersten Rückrundenspiel gewann der SV Rohrhof verdient mit 3:1 in Neckarhausen. Die Weichen auf Sieg stellte Torjäger Daniele Parisi bereits in der 2. Minute mit dem 1:0-Führungstreffer, als er von einem zu kurz geratenen Rückpass eines Neckarhäuser Abwehrspielers profitierte. Rohrhof blieb am Drücker und wurde erneut durch einen Fehler der Viktoria-Hintermannschaft belohnt – wiederum war Parisi der Nutznießer (41.). Nach der Halbzeitpause versuchte das Schlusslicht aus Neckarhausen, etwas am Ergebnis zu korrigieren, lief aber zunächst vergeblich an. Als das Spiel eigentlich entschieden und fertig schien, schlug die Viktoria Neckarhausen doch noch zu und Benjamin Borho verkürzte auf 1:2 (74.). Danach schwamm die Abwehr von Rohrhof, hielt dem Sturmlauf der Gastgeber aber stand und kam in der 88. Minute durch Sebastian Ludwig zum 3:1-Siegtreffer. wy

Badenia Hirschacker – Bosna Mannheim 2:0 (1:0)

Der FC Badenia Hirschacker präsentierte sich in der ersten Hälfte unkonzentriert und fehleranfällig. Dem FK Bosna Mannheim gelang es jedoch nicht, daraus Kapital zu schlagen. In der zweiten Halbzeit agierte Hirschacker dann deutlich spielbestimmender und brachte so den Sieg nach Hause.

Neckarau – Altlußheim 6:0 (2:0)

In einer einseitigen Partie bekam der gut stehende TSV Neckarau nach kurzen Startschwierigkeiten das Spiel in den Griff, erspielte sich zahlreiche Torchancen und kam so zu verdienten und ungefährdeten drei Punkten gegen den SV Altlußheim.

Olympia Neulußheim – KSC Schwetzingen 3:1 (1:1)

Es war ein umkämpftes und von Seiten des Tabellenführers aus Schwetzingen eher schwaches Spiel. Beide Mannschaften operierten hauptsächlich mit langen Bällen. Der erste schön vorgetragene Angriff der Gastgeber führte durch Adem Beyaz auch sogleich zur Neulußheimer 1:0-Führung (25.). Danach berappelte sich der KSC und erzielte noch vor der Halbzeit durch Furkan Konur das 1:1 (39.). In der zweiten Halbzeit war das Spiel von etlichen Unterbrechung geprägt. Beide Teams hatten Chancen zur Führung. Diese gelang dann den Hausherren, für die Daniel Graf (65.) und Marcel Pelzl (90.+1) für die Treffer zum 2:1 und 3:1 verantwortlich zeichneten. wy

SG Oftersheim – Edingen-Neckarhausen 2:3 (2:0)

Das Spiel begann mit viel Biss und Herzblut auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte setzte die stark aufspielenden SGO ihren Stempel auf die Partie. Die beiden Tore durch Kevin Limbeck (23.) und Marcel Weiß (42.) ließ die Besucher jubeln. Doch schon zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste in gefährliche Tornähe, zeigten deutlich, dass sie sich nicht in ihr Schicksal ergeben wollten. Folgerichtig kamen sie mit ihrem Anschlusstreffer in der 51. Minute durch Dario Schneider ihrem Ziel näher. Das Spieltempo wurde härter, es kam auf beiden Seiten zu Fouls und zahlreichen Spielunterbrechungen. Die SGO schaltete zurück. Das nutzten die Gäste für sich aus, zogen in der 87. Minute durch Aaron Schwarz gleich und gingen nach einem Treffer infolge eines spektakulären Gemenges vor dem Oftersheimer Tor in der 88. Minute durch Schneider als Sieger vom Feld. Die restlichen Minuten des Spiels kam es zu unglücklichen und teils unschönen Gesten, es drohte die Eskalation, die der Unparteiische durch gezückte Gelbe und Rote Karten zu klären wusste. wy

TSG Rheinau – FV Brühl II abgesagt

Den Gästen aus Brühl hätten für diese Partie nur neun Spieler zur Verfügung gestanden. Daher wurde die Begegnung abgesagt, die Punkte gehen kampflos nach Rheinau. wy

