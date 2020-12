Online-Workout mit Kind und Kamera

Von Birgit Schillinger

„Mich motiviert es besonders, wenn wir zusammen live die Übungen machen“ erklärt Vanessa, die gerne an dem gemeinsamen Online-Workout mit ihrer Trainingsgruppe teilnimmt. Mittwochs um 18 Uhr „treffen“ sich die Leichtathleten des TSV Oftersheim zum Beweglichkeitstraining im heimischen Kinder- oder Studentenzimmer - und die Trainer Silke Hildenbrand und Lucas Epperlein machen in ihrem eigenen Wohnzimmer die Übungen vor und mit.

Und noch jemand turnt mit: Die zehn Monate alte Tochter Emilia beteiligt sich zum Vergnügen der Sportler an den Übungen - und erschwert so manche Ausführung, wenn sie bei Papa oder Mama auf den Bauch krabbelt. Dazu erheitert sie Eltern und Sportler durch ihre „kommentierenden“ Brabbel-Geräusche. Seit 2006 engagieren sich Silke und Lucas als Trainerteam in Oftersheim, wo auch ihre eigene Leichtathletik-Karriere begonnen hat. Sie haben hier eine hochmotivierte Truppe von Langsprintern und Mittelstrecklern aufgebaut. Im Teillockdown schreiben sie nun die Trainingspläne für die 15 bis 20 Athleten, die dann ihre Vorgaben alleine oder zu zweit durchführen.

Montag und Samstag ist trainingsfrei, an den anderen Tagen stehen Intervalle, Sprints und Dauerläufe auf dem Programm. „Im Vergleich zu den letzten Jahren habe ich dieses Mal die Mittelstreckler mehr Grundlagenausdauer trainieren lassen“, erklärt Trainer Lucas, „das ist ein Experiment. Mal sehen, wie es sich auswirkt.“ Pro Woche kommen 30 bis 50 Laufkilometer (ohne Ein- und Auslaufen) zusammen. Und auch bei den Langsprintern gibt es Neuerungen: „Wir wollen möglichst früh in diesem Winter in die schnelleren Läufe reinkommen.“ Das ist schwierig, da die Mannheimer Leichtathletikhalle, wo sie sonst freitags trainiert hatten, nicht geöffnet ist. „Zum Glück können die Sportler auf unseren Oftersheimer Platz. Jedoch immer nur in Zweiergruppen.“

Ein guter Ausgleich

Bei den Live-Online-Übungen für Bauch, Beine und Rumpf kann dagegen die ganze Gruppe mitmachen. So können sich die Freunde wenigstens über den Bildschirm sehen und sprechen. Die Athleten schätzen das: „Das behält die Normalität bei“, meint Romy. Greta freut sich jede Woche auf das Training: „Es ist ein guter Ausgleich und eine schöne Abwechslung.“

Anne hat die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften über 400 Meter Hürden im Blick: „Die Grundlagen werden im Winter gelegt. Wir hatten vor dem Lockdown so gut trainiert. Darauf will ich aufbauen.“ Die zielstrebige Sportlerin lässt sich - ebenso wie die anderen in der Trainingsgruppe - von Corona nicht in ihrer Motivation ausbremsen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020