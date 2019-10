Ordentlich aus der Affäre gezogen

Trotz ordentlicher Gegenwehr haben die Kurpfalz-Bären die zweite Überraschung nacheinander verpasst. In der Handball-Bundesliga der Frauen kassierte Ketsch am Mittwochabend beim großen Favoriten TSV Bayer 04 Leverkusen eine 23:31 (13:17)-Niederlage.

Die Mannschaft von Trainerin Katrin Schneider agierte phasenweise zwar auf Augenhöhe, hatte in der ersten Halbzeit aber zu große Orientierungsprobleme in der Defensive. Somit wartet der Aufsteiger auch nach dem dritten Auswärtsspiel auf ein Erfolgserlebnis.

Spielerisch teilweise überlegen

„Ich bin vom Auftritt unserer Mannschaft begeistert“, sagte Geschäftsführer Dr. Robert Becker, „ich hätte nicht gedacht, dass sie so selbstbewusst auftreten wird. Spielerisch war sie aus meiner Sicht phasenweise überlegen, aber Leverkusen hat aus unmöglichen Situationen Tore erzielt.“

Während Sina Michels aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, schafften es die Nachzügler Rebecca Engelhardt und Elena Fabritz, die nicht im Bus mitfahren konnten, rechtzeitig zum Anwurf in der Ostermann-Arena. Doch in der Anfangsphase wurden die Werkselfen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Zwar glich Carmen Moser noch zum 1:1 aus, doch dann zog Leverkusen über die Stationen 4:1 (5.) und 8:2 (8.) davon. Beinahe im Minutentakt fielen die Treffer für die Gastgeberinnen in dieser Phase der Begegnung.

„Da musste man Sorgen haben“, gab Becker unumwunden zu. Die Bären berappelten sich aber und kamen nach der Pause durch Treffer von Verena Oßwald, Lena Feiniler, die gleich doppelt erfolgreich war, zum 16:17-Anschlusstreffer (39.). Zwei Mal hätte der Ausgleich fallen können, aber es sollte nicht sein – und so entpuppte sich diese Sequenz als kurzes Aufbäumen.

In der Schlussphase scheiterten die Bären dann wieder häufiger an der starken Bayer-Torfrau Nele Kurzke und in der eigenen Defensive taten sich wieder Löcher auf, die die Leverkusenerinnen gut zu nutzen wussten.

Weiter geht es für die Bären am Samstag, 9. November, mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Mainz 05. Anwurf ist um 18 Uhr. „Der Auftritt macht uns Hoffnung für den Kampf um den Klassenerhalt“, ist Becker optimistisch.

