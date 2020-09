Ordentlich geschlagen

Deutlich mehr Licht als Schatten hat Teammanager Patrick Treiber bei den ersten beiden Testspielen der Eishockey-Spieler des EC Eppelheim gesehen. Die Eisbären unterlagen am Samstag mit 3:4 (1:0, 2:1, 0:3) beim Regionalliga-Konkurrenten SC Bietigheim-Bissingen II und gewannen am Sonntag mit 8:2 (1:0, 5:2, 2:0) bei Eintracht Frankfurt.

Die neu formierte Mannschaft von Trainer Sascha Trivunov legte in Bietigheim gut los und führte während des zweiten Drittels souverän mit 3:0, doch dann drehten die Hausherren das Spiel und brachten den Vorsprung über die Zeit. Zuvor hatte der ECE nur wenige Einheiten auf dem Eis absolvieren können, umso bemerkenswerter darf der Auftritt eingestuft werden.

Mylius mit vier Treffern

Beim Duell bei der Eintracht durften 25 Gästefans mit dabei sein. Sie sahen einen bärenstarken Auftritt. Schon im zweiten Drittel war die Partie nach dem zwischenzeitlichen 5:1 durch Patrick Mylius entschieden. Auch Rückkehrer Moritz de Raaf trug sich in die Torschützenliste ein und Mylius krönte sich mit vier Treffern zum besten ECE-Torschützen des Wochenendes.

Saisonbeginn in der Regionalliga ist am Sonntag, 27. September. Die Eisbären starten jedoch erst am Sonntag, 11. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Bietigheim (Spielbeginn: 19 Uhr). mjw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020