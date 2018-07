Anzeige

Die Sommerpause ist auch beim Verband die Zeit für Neuerungen und Veränderungen. So werden auch stets in der fußballfreien Zeit die Satzungen und Spielordnungen auf den Prüfstand gestellt.

Die gravierendste Veränderung im Hinblick auf die neue Saison ist die flächendeckende Einführung des Online-Spielerpasses.

Damit haben ab sofort die Spielerpässe in Papierform mit aufgeklebtem Passfoto ausgedient. „Die Verbandsligen der Herren und Frauen sowie die drei Herren-Landesligen dienten in den vergangenen Spielzeiten bereits als Pilotligen, um den Spielerpass-Online als erste Legitimationsform zu testen“, heißt es in einem Schreiben des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) an die Vereine. „Ab dem 1. Juli 2017 wurde der Spielerpass-Online in allen Spielklassen dem herkömmlichen, gedruckten Spielerpass gleichgestellt. Die Erfahrungen und Rückmeldungen der Vereine waren überaus positiv.“ Daher stellt der BFV nun als einer der ersten Fußballverbände komplett auf den Spielerpass-Online um, der seit dem 1. Juli 2018 die Legitimationsform für Spieler mit Ausnahme der F-Junioren und Bambini ist.