Parisi hat sich fair verhalten

Eine besondere Ehrung wurde dem Trainer des Fußball-B-Ligisten SG Oftersheim II, Stefano Parisi, am Turnierwochenende in der heimischen Karl-Frei-Halle zuteil: Für besonderes faires Verhalten erhielt der Coach des Tabellenzwölften eine Auszeichnung durch den Kreisvorsitzenden Harald Schäfer.

Dieser schilderte die Situation aus der Ligapartie beim SV Rohrhof II vom 25. August 2019 wie folgt: „Beim Spielstand von 0:1 erzielte die SG Oftersheim II das 0:2. Nachdem der Treffer erzielt wurde, haben die Spieler des SV Rohrhof II eine Aus-Meldung angezeigt. Daraufhin lief der Schiedsrichter zur Seitenlinie und fragte Trainer Stefano Parisi, da niemand an der Seitenlinie die Fahne hob beziehungsweise es nicht ersichtlich war. Nachdem der Trainer dem Schiedsrichter sagte, dass der Ball im Aus gewesen sei, nahm der Schiedsrichter den irregulären Treffer zurück. Das Spiel endete 1:1.“

Parisi zeigte sich von der Ehrung sichtlich gerührt, sieht dies aber als Selbstverständlichkeit für sich und seine Elf sowie gleichzeitig als Ansporn für andere Verantwortliche an. „Wenn man sieht, was in den Amateurklassen alles geschieht, finde ich gut, dass auch solche Szenen in den Vordergrund gezogen werden“, so Parisi. „Das sollten sich die anderen Trainerkollegen zu Herzen nehmen und ihren Spielern mit auf den Weg geben, insbesondere im Jugendbereich.“

Das besondere Verhalten von Parisi und seinem Team wurde in besagter Partie noch dadurch getoppt, da der SGO II ein Elfmeter nach Intervention des Gegners nicht gegeben wurde und die Oftersheimer Mannschaft diese Entscheidung ruhig, sachlich und ohne Konfrontation mit dem Unparteiischen aufnahm. Stefano Parisi und die SGO II sind ein leuchtendes Beispiel für die oftmals in Verruf geratene B-Klasse. Das betonte auch Jugendleiter Dimi Chrisafis: „Das ist eine tolle Auszeichnung für Stefano und unterstreicht die Werte, für die unser Verein steht.“ wy

