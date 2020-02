Partie auf Augenhöhe gegen den Tabellennachbarn

Der TTC Reilingen kam zu einem unerwarteten 8:8 gegen den Tabellennachbarn in der Tischtennis-Bezirksliga, DJK Wallstadt. Reilingen musste dabei erneut auf Stefan Wenneker und Dennis Pulver verzichten, dafür kamen Lukas Vogelbacher und Willy Winkler zum Einsatz. Der Gastgeber profitierte jedoch von der Verletzung von Wallstadts Andreas Weber, die er sich im Doppel nach dem ersten Satz zugezogen hatte. Da er nicht mehr antrat, kam Reilingen zu drei kampflosen Punkten.

Daniel Knauf/Jürgen Kief hatten die Chance auf einen Doppelsieg, am Ende setzten sich jedoch die Gegner in fünf Sätzen durch. Mark Prim schaffte das 2:2, danach setzten sich die Gäste mit 6:3 ab. Die zweite Einzelrunde lief mit 4:2 deutlich besser für Reilingen. Prim gewann auch sein zweites Spiel klar, Knauf hielt Aki Garber knapp in fünf Sätzen unter Kontrolle. Wichtig war der enge Sieg von Lukas Vogelbacher über Dieter Hossner, der Prim/Vögele überhaupt erst die Gelegenheit zum Ausgleich gab. Manuel Vögele und Jürgen Kief verpassten mögliche Punkte zuvor nur knapp.

Mittleres Paarkreuz chancenlos

Dagegen musste der TTC Ketsch III beim Zweiten DJK St. Pius eine 4:9-Niederlage hinnehmen. 3:0 lautete der Zwischenstand nach den Doppeln für Pius. Björn Strugies/Fabian Roth verpassten beim 12:14 im fünften Satz einen Punkt nur knapp. Hart umkämpft waren die Spiele im oberen Paarkreuz. Strugies reichte eine 2:0-Führung gegen Aaron Heinz nicht, dagegen rang Tim Schütze Marcus Wigand in fünf Sätzen nieder. Im mittleren Paarkreuz hatten Alexander Kocher und Michael Ebert keine Chance. Dagegen schafften Fabian Roth und Marvin Martin mit einem knappen 3:2-Erfolg das 6:3. In der zweiten Einzelrunde siegte Strugies mit 3:1, dagegen musste sich Schütze mit 1:3 geschlagen geben. Kocher und Ebert standen auch in ihren zweiten Einzeln auf verlorenem Posten.

Im Spitzenspiel der Frauen-Bezirksliga musste der bisherige Tabellenführer Ketsch III die Dominanz der SG Heidelberg/Neuenheim II neidlos anerkennen. 10:0 lautete der Endstand für die Neuenheim. Sechs Sätze reichten Ketsch, das Hinspiel hatte der TTC beim 4:6 noch offen- gehalten. Bereits bei den Bezirksmeisterschaften stellte die SG als erfolgreichste Formation unter Beweis, dass mittelfristig im Frauenbereich eine regionale Vormachtstellung im Heidelberger Bezirk nicht unrealistisch erscheint.

Der ASV Eppelheim kassierte gegen Bezirksklassen-Tabellenführer SG Heidelberg/Neuenheim die erwartete Niederlage. Die ohne Thomas Mollet angetretenen Hausherren waren beim 0:9 überfordert und mussten die individuelle Klasse der Gäste neidlos anerkennen. Sechsmal schaffte es der ASV, zumindest den ersten Satz zu gewinnen. Danach drehte die SG die Spiele deutlich um und ließ Eppelheim keine Chance. Neuenheims Supertalent Noah Paul Trede erhöhte seine Spielbilanz auf phänomenale 18:0.

Cielinski verpasst Ausgleich

Die Bezirksklassen-Frauen von Ketsch IV verloren bei der SG Wiesenbach/Neckarsteinach 4:6. Im Doppel ging der TTC leer aus. Cheyenne- Lee Cielinski verpasste beim 11:13 im fünften Satz die Chance, im letzten Spiel den Ausgleich zu schaffen. mbu

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020