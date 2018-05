Anzeige

Der FV Brühl II hat sich durch die 1:2-Niederlage beim TSV Neckarau wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisklasse A verabschiedet. Das letzte Fünkchen Hoffnung theoretischer Natur überlagert FV-Coach Steffen Hoffmann nun hauptsächlich durch die Erwartungen an die kommende Heimaufgabe gegen den SV Altlußheim.

„Es wird ein ganz schweres Spiel. Wir haben dort im Hinspiel schon schlecht ausgesehen und in deren Reihen steht mit Christopher Anti einer, der regelmäßig trifft und den Ausschlag geben kann“, schätzt Hoffmann ein. „Wir sind dazu noch dezimiert.“ Mit Alexander Cermak und Martin Gruschka werden neben anderen Spielern zwei wichtige Säulen ausfallen. Dennoch blickt man beim FV Brühl II auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Kämpfte man in den Vorjahren immer wieder mal auch vehement gegen den Abstieg, so bestritt man dieses Mal eine sorgenfreie Runde mit positivem Druck nach oben. „Rückblickend bleibt hängen, dass es die beste Saison ist, seit ich beim FV Brühl II bin“, resümiert Hoffmann mit Stolz. Aus diesem Abschneiden eine ähnliche Rolle für die kommende Spielzeit abzuleiten, dem schiebt der gewohnt vorsichtige Hoffmann sofort einen Riegel vor. „Es ist schwer abzusehen, ob die Mannschaft in dieser Form zusammenbleibt“, erklärt Hoffmann. Clemens Rinderknecht wird nicht mehr dabei sein, ebenso wird Dominique Dörr in der Hinrunde der nächsten Saison aufgrund eines auswärtigen Studienaufenthalts nicht zur Verfügung stehen. „Dennoch werden der Zusammenhalt und die positiven Werte, die uns in diesem Jahr gefestigt haben, erhalten bleiben“, setzt Hoffmann auch auf den Teamgeist und die weichen Faktoren, zwei Elemente, die den FV Brühl II durch diese Runde getragen haben. „Individualtechnisch und mannschaftstaktisch haben wir nichts geändert. Die Mannschaft ist einfach besser geworden“, sieht Hoffmann die Gründe für das tolle Abschneiden im Kollektiv. Mit einem Punkt gegen Altlußheim wäre der dritte Platz schon vorzeitig gesichert.

Kleines Derby

Richtig ernst wird es noch für den SV Rohrhof, der sich beim wiedererstarkten VfR Mannheim II ebenso keinen Schnitzer erlauben darf, wie die Spvgg 06 Ketsch II beim FC Viktoria Neckarhausen.