Da es sportlich für die Reilinger in dieser Saison um nichts mehr geht, will er diese Führung bestmöglich ins Ziel retten. „Ich will immer treffen und mit der Einstellung gehe ich auch auf den Platz“, sagt er, wird aber zugleich auch ganz selbstlos. „Mich freut jedoch mehr, wenn gerade so ein Marco Hoffmann, der bis vor drei Wochen noch in der zweiten Mannschaft gespielt hat, auch seine Tore macht.“ Am Wochenende will Rittmaier natürlich gerne das Torekonto aufstocken, wenngleich das Toreschießen gegen den SC RW Rheinau kein Selbstläufer wird. „Rheinau schätze ich eine Klasse stärker als in der Vorrunde ein.“

Der SC Olympia Neulußheim fährt zum Zweiten Spvgg Wallstadt. Der rettende 13. Rang liegt noch immer nur einen Zähler entfernt, allerdings drückt von hinten der FV 03 Ladenburg, der nur einen Punkt Rückstand auf den SON hat.

Schützenhilfe könnte ausgerechnet vom FV 08 Hockenheim kommen, der mit dem Mannheimer FC Phönix den direkten Tabellennachbarn Neulußheims bespielt. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018