Mit 69 Punkten holte sich der TSV 1887 Wieblingen souverän die Meisterschaft – sieben Zähler Vorsprung auf den Zweiten FC Bammental für die Auswahl von Coach Norbert Muris. Als bestes Auswärtsteam (14 Spiele / 38 Punkte) sowie defensivstärkste Mannschaft (26 Gegentore) sicherte sich die Truppe somit verdient den Aufstieg in die Verbandsliga. Der Zweitplatzierte FC Victoria Bammental unterlag in der Relegation der SpVgg Neckarelz (0:2) und verbleibt in der Landesliga. Dafür holt sich der FC den Titel der fairsten Mannschaft.

Neben dem TSV Amicitia Viernheim (abgemeldet) und dem TSV Michelfeld (abgemeldet) verlässt auch der SV Rohrbach/S als Tabellenletzter die Landesliga Rhein-Neckar. Dazu kommt der FC St. Ilgen, der sein Relegationsspiel um den Klassenverbleib gegen FT Kirchheim verlor (1:2 n.V.).

Wer steigt auf – wer steigt ab?

Aufsteiger in die Verbandsliga: TSV Wieblingen.

Absteiger in die Kreisligen: FC St. Ilgen (Heidelberg), SV Rohrbach/S (Sinsheim), TSV Michelfeld (abgemeldet), TSV Amicitia Viernheim (abgemeldet). zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.06.2018