Der linke Außenverteidiger Fabian Wild setzte kurz nach der Pause die erste Duftmarke der Gäste (48.). Die Angriffsbemühungen des SV 98 wurden dann belohnt, als das Schwetzinger Eigengewächs Patrick Hocker, aus dem Gewühl heraus mit der Fußspitze den Ball zum 1:2 über die Linie drückte (55.). Zuzenhausen hatte in der Folgezeit nicht mehr viel entgegenzusetzen und was in die Nähe des Schwetzinger Strafraums kam, wurde von der gut gestaffelten Abwehr erledigt, aus der neben Michael Kettenmann auch Matteo Dorn mit ihrer Routine besonders hervorstachen. Auch den torgefährlichen FCZ Angreifer Zuleger bekamen sie immer besser in den Griff.

Der erste 19 Jahre alte Offensivspieler Hocker, der auch in der kommenden Saison dem SV 98 erhalten bleibt, zeigte auch in dieser Begegnung, wie wertvoll er für die Spargelstädter ist. Nach einem sehenswerten Angriff, ausgehend von Michael Kettenmann, auf Fabian Wild, landete der Ball bei Hocker, der dann das Leder abgeklärt zum 2:2 im rechten unteren Eck versenkte (79.). Fabian Wild hatte zwei Minuten vor Spielende den Siegtreffer für den SV 98 auf dem Fuß.

Matteo Dorn wieder da

„Wir hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn wir vor der Pause deutlicher in Rückstand gelegen hätten ,denn da stimmte die Leistung überhaupt nicht. Doch nach dem Seitenwechsel traten wieder die Tugenden hervor, die uns in den letzten beiden Spielen so auszeichneten“, meinte SV-98-Spielleiter Willi Schöneck. Einer der sich über seinen Einsatz nach seinem Kreuzbandriss sichtlich freute und ein gutes Spiel machte, war Matteo Dorn. „Es hat mir riesigen Spaß gemacht endlich wieder in der Mannschaft zu stehen. Am Anfang hatte ich noch etwas Bammel, nach der langen Verletzung. Aber es hat alles gut geklappt, so kann es weitergehen.“

Der SV 98 hat sich mit dem Punktgewinn in der Tabelle weiter gefestigt, nimmt derzeit den siebten Platz ein und hat nun sieben Punkte Abstand zur Gefahrenzone. Am Samstag gibt der Tabellendritte 1. FC Bruchsal, der sich noch berechtigte Hoffungen auf einen Aufstiegsplatz machen kann, seine Visitenkarte im Schwetzinger Stadion ab.

