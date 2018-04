Anzeige

Patrick Patschull wird neuer Trainer bei den Eppelheimer Eisbären. Der Regionalligist verkündete die Personalie auf seiner Internetseite.

„Nachdem Richard Drewniak vor kurzem seinen Ausstand in Eppelheim gab – er wird kommende Saison Trainer beim ESC Hügelsheim – und auch bereits zu Beginn der letzten Saison feststand, dass Thomas Korte seine letzte Spielzeit als Spieler und Trainer bestreiten wird, bleibt nur noch einer aus dem Dreier-Gespann der Vorsaison übrig“, leiten die Eisbären ein. „Da Spielertrainer in der Regionalliga nicht erlaubt sind, wird Patrick Patschull nun – ein wenig gezwungenermaßen – in der kommenden Saison 2018/2019 vom Eis hinter die Bande wechseln und versuchen, die erfolgreichen letzten Jahre fortzuführen“, schreibt der Verein weiter. Der neue Trainer freue sich auf die Aufgabe und wisse, dass es nicht leicht werde – immerhin sollte zuletzt das Play-off-Halbfinale getoppt werden.

Aktuell werde bereits hinter den Kulissen eifrig an der neuen Saison gebastelt und versucht, die Weichen in allen Bereichen in die richtigen Bahnen zu lenken. zg