Patrick Rittmaier: Es lief in der Vorrunde nicht zufriedenstellend

Ganz wichtige Punkte hat der SC 08 Reilingen beim Aufsteiger FV Leutershausen (2:0) eingefahren. Noch im Vorfeld hatte deren Spielertrainer Stefan Matthes in der Lokalpresse vor seinem Reilinger Pendant Patrick Rittmaier gewarnt. Letztlich war es dann aber doch der SCR-Spielertrainer, der die Partie mit zwei Treffern entschied.

„Das habe ich gar nicht gelesen, aber so wirklich neu ist das für mich ja auch nicht. Ich habe versucht, so zu spielen wie immer – und im Nachhinein hat es ja funktioniert“, betont Rittmaier. Wie wichtig die drei Zähler an der Bergstraße waren, unterstreicht der Blick auf das Klassement. Dort heißt es für den Sport-Club nun Rang zwölf anstatt 15. Dennoch fällt das Fazit kurz vor Ende der Vorrunde bescheiden aus. „Verkorkst würde ich nicht sagen, aber es lief durchaus nicht zufriedenstellend. Wir wussten, dass es eine schwerere Saison wird als letztes Jahr“, so Rittmaier. Die personelle Situation zwang den Trainer immer wieder zu Veränderungen. Alessandro Grano, Marius Schleich und Robin Krauth sind langzeitverletzt und werden in diesem Kalenderjahr nicht mehr auflaufen.

Hinzu gesellten sich nun Axel Brandenburger, Peter Wendolsky, Markus Naber und Timo Brandenburger, die aus diversen Gründen ausfallen. Der SCR kommt nicht umhin, in der Winterpause nachzulegen. „Wenn alles klappt, wird es ein, zwei Neuzugänge geben“, kündigt Rittmaier an. Inklusive des Nachholspiels gegen den SV Enosis Mannheim hat Reilingen noch drei Spiele vor der Pause. Nach dem Gastspiel von Spitzenreiter FK Srbija Mannheim folgt noch das Derby gegen FV 08 Hockenheim. „Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken, wenn wir abrufen, was wir können, auch nicht vor Srbija“, sagt Rittmaier selbstbewusst.

Schwere Auswärtsaufgaben warten auf den FV 08 und Spvgg 06 Ketsch II. Klare Außenseiter sind Manuel Muths Hockenheimer beim SC RW Rheinau, der zuletzt einen 1:5-Dämpfer einstecken musste. Spannend wird es, wenn Remiskönig Ketsch bei Enosis antritt, das seinerseits die zweitwenigsten Unentschieden der Liga aufweist. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018