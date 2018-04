Patrick Rittmaier glänzend aufgelegt – Reilingen siegt

Anzeige

In einem guten Fußball-Kreisligaspiel gewann der SC 08 Reilingen gegen die zweite Vertretung der TSG 62/09 Weinheim mit 4:2. Spielertrainer Patrick Rittmaier war an allen Toren beteiligt, drei erzielte er selbst und eines legte er mustergültig auf.

Reilingen – Weinheim II 4:2 (1:0)

FV Hockenheim – SC Rot-Weiß Rheinau 2:2 Tore: 1:0 Walz (18.), ... FV Hockenheim – SC Rot-Weiß Rheinau 2:2 Tore: 1:0 Walz (18.), 1:1 Mormone (27.), 1:2 Hawk (32.), 2:2 Huber (50.). Beste Spieler: Knebel, Franz – Hawk, Vullo. MFC 08 Lindenhof – SC Ol. Neulußheim 5:2 Tore: 0:1 Marx (7.), 1:1 Dujmovic (9.), 2:1, 3:1 V. Cammilleri (20., 40.), 4:1, 5:1 Lintz (45.+1, 71.), 5:2 Tarakci (81.). Beste Spieler: V. Cammilleri, L. Droste – Marx. SC 08 Reilingen – TSG Weinheim II 4:2 Tore: 1:0, 2:0 Rittmaier (33., Strafstoß, 48.), 2:1 Endres (57.), 2:2 Tesfagaber (65.), 3:2 Tesch (73.), 4:2 Rittmaier (90.). Beste Spieler: Rittmaier, Jarosch – Endres, Leistikow. Bes. Vorkommnis: hervorragende Schiedsrichterleistung.

In der 32. Minute wurde Marco Hoffmann im Strafraum angespielt und konnte bei seiner geschickten Drehung nur durch ein Foul gebremst werden. Schiedsrichter Bernd Schuster entschied auf Strafstoß, den Rittmaier sicher verwandelte.

Im zweiten Durchgang waren drei Minuten gespielt, als Rittmaier seinem Gegenspieler den Ball abluchste und diesen aus Linksaußenposition über den herausstürzenden Torwart zum 2:0 hob. In der 56. Minute gelang den Gästen durch einen Weitschuss von Timo Endres der Anschlusstreffer. Jetzt hatte die Reilinger Abwehr gegen die immer stärker werdenden Gäste alle Hände voll zu tun, konnte aber den Ausgleich in der 65. Minute durch den eingewechselten Yigzaw Tesfagaber nicht verhindern. Doch die Gastgeber kämpften sich ins Spiel zurück und hatten in der 70. Minute mit einem Kopfball von Steffen Schmitt an die Latte Pech. Nur zwei Minuten später legte Rittmaier überlegt zurück, der Schuss wurde zwar noch abgewehrt, aber Maximilian Tesch stand goldrichtig und staubte zum 3:2 ab. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Schlussminute, als Rittmaier einen Konter zum 4:2 abschloss.