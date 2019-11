Patrick Rittmaier rechnet mit einem 50:50-Spiel

Der Mannheimer Fußball-Kreispokal geht in seine heiße Phase. In dieser Woche finden die ersten Partien im Viertelfinale des Wettbewerbs statt, den im Vorjahr der TSV Amicitia Viernheim gewonnen hatte.

Letzter verbliebener Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet ist der SC 08 Reilingen, der am Mittwoch die schwere Auswärtsaufgabe beim A-Ligisten SKV Sandhofen zu bewältigen hat. „Sie haben sich extrem verstärkt, unter anderem mit Sebastian Pah und Mike Pfeiffer, die ich beide menschlich und fußballerisch sehr schätze“, sagt SCR-Trainer Patrick Rittmaier. „Es wird einiges auf uns zukommen.“

Der Spielertrainer der Reilinger denkt insbesondere an die beiden dürftigen Auftritte in den Runden zuvor gegen B-Klassisten zurück. Dort schaffte es der Kreisligist nur mit Mühe, weiterzukommen, will sich davon aber nicht beirren lassen und nach vorne schauen. „Wenn man so weit kommt, dann will man auch ins Halbfinale“, blendet Rittmaier für ein paar Tage den Liga-Alltag, der da derzeit Abstiegskampf heißt, aus. Die Kräfteverhältnisse und Favoritenverteilung in der Partie des Kreisliga-Vorletzten beim A-Klassen-Dritten darf man in dieser Auseinandersetzung allerdings nicht an der Ligazugehörigkeit festmachen. Die Sandhofener sind heißer Kandidat im Kreisliga-Aufstiegsrennen. „Da wir nicht wirklich in guter Verfassung sind, rechne ich mit einem 50:50-Spiel“, schiebt Rittmaier die Rolle des Goliaths von seinem Team weg. Im Gegensatz zur Partie des vergangenen Wochenendes, als der SCR-Spielertrainer kurzfristig vier Krankheitsausfälle ersetzen musste, geht er nun davon aus, dass sein Kader in Sandhofen wieder breiter bestückt ist. Nicht zurückgreifen kann er jedoch weiterhin auf die Langzeitverletzten Sarjo Fofana, Lennart Sombecki und Christoph Kneis. wy

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019