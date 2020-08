Paul Niklas für „Deutsche“ qualifiziert

Lange hatte Paul Niklas auf seine zweite Chance warten müssen. Denn der Sprinter vom SV Rohrhof hatte vergangenes Jahr um ein Haar, genauer gesagt um nur 0,04 Sekunden, im 100-Meter Sprint die Qualifikation zu den deutschen U18-Leichtathletik-Meisterschaften verpasst. Aber dennoch packte ihn damals der Ehrgeiz und er trainierte fleißig und engagiert weiter, um es dieses Jahr erneut zu versuchen.

Dann jedoch kam die Corona-Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen, die auch vor dem Sport nicht Halt machte. Training war anfangs gar nicht möglich, dann nur sehr eingeschränkt und nun kehrt Woche für Woche mehr Normalität ein. An Wettkämpfe war über viele Monate gar nicht zu denken.

Erster Wettkampf des Jahres

Doch beim ersten Sprinter-Wettkampf des Jahres 2020 im Juli in Mosbach ging Paul Niklas hoch motiviert und bestens vorbereitet an den Start. Das zahlte sich aus: In nur 11,15 Sekunden sprintete der Rohrhofer über die Ziellinie, womit er sich die Qualifikation für die deutschen U 20-Meisterschaften am 4. und 5. September in Heilbronn sicherte. zg

