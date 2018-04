Pech für Ketsch: ein Doppel fehlt

Robin Maier ist in Form. Für einen TTC-Sieg reichte es aber nicht. © Lenhardt

Ganz knapp verpasste der TTC Ketsch beim 7:9 in Neckarbischofsheim seinen ersten Punktgewinn in der Tischtennis-Oberliga. Eine knappe Niederlage gab es auch für den TV Brühl mit 6:8 in Rüppurr, während alle Verbandsklassenteams zu Siegen kamen. Die große Überraschung war das 9:6 des TTC Ketsch II gegen Mosbach-Waldstadt. Aufstiegsanwärter TTC Hockenheim machte beim 9:0 kurzen Prozess mit der

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3545 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.02.2018