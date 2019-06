Peter Knapp ist neuer BHV-Chef

Peter Knapp (Bild) von der HG Oftersheim/Schwetzingen wurde auf dem Verbandstag in Dossenheim einstimmig zum neuen Präsidenten des Badischen Handball-Verbands (BHV) gewählt und bereichert künftig das Präsidium mit seinem Knowhow.

„Ich freue mich, dass mir das Plenum dieses Vertrauen ausgesprochen hat. Meine Vereinserfahrungen möchte ich intensiv in die Verbandsarbeit einbringen“, meinte der neue BHV-Chef und ergänzte: „Es wurde mir ein sehr gut funktionierender Verband übergeben, wofür ich mich beim vergangenen Präsidium recht herzlich bedanken möchte. Ich sehe es aber auch als meine Aufgabe an, an der einen oder anderen Schraube zu drehen.“

Mit 15 weiteren Präsidiumsmitgliedern hat Peter Knapp für die kommenden vier Jahre ein hochmotiviertes Team, um den Verband weiter voranzutreiben. zg/Bild: Hg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.06.2019