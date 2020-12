Pferdekuss bremst Engelhardt aus

Handballspielerin Rebecca Engelhardt droht den Kurpfalz-Bären für das letzte Pflichtspiel des Kalenderjahres auszufallen. Die 24-Jährige prallte am Sonntag beim 21:22 gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten mit einer Gegenspielerin zusammen und musste am Knie behandelt werden.

Gerissen ist zwar nichts, aber ein Pferdekuss neben der Kniescheibe schmerzt. Ob Engelhardt am Mittwoch beim Gastspiel in Buxtehude eingreifen kann, ist somit fraglich. Mit Elena Winnewisser und Lara Eckhardt stehen zwei Alternativen im Aufgebot, die aber auf anderen Positionen gebraucht werden. Trainer Adrian Fuladdjusch sagt: „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie sich an neue Konstellationen schnell gewöhnen kann.“ Mit Elena Fabritz und Sina Michels fallen bereits zwei Spielerinnen aus. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.12.2020