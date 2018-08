Pferdesport vom Feinsten in Reilingen

Nach einer Pause von über einem Jahr findet auf der Anlage am Sandplatz wieder ein Reitturnier sowohl in der Dressur als auch im Springen statt. Der ausrichtende Reiterverein hat schon jetzt über 500 Meldungen für die am Freitag, 31. August, beginnende Veranstaltung. Das Turnier endet am Sonntag, 2. September. Sowohl Spring- als auch Dressurprüfungen bis zur Klasse M werden zu sehen sein. Mit am Start ist Lokalmatador Rolf Müller, der schon manches S-Springen gewann und der seine Erfahrung nun im Verein einbringt. Das Foto zeigt ihn beim Sprung im Reilinger Parcours. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.08.2018